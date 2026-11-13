Andreea Popescu a recunoscut motivul pentru care a păstrat numele de familie al fostului soț

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 14:35

Andreea Popescu a reacționat în mediul online după valul de comentarii legate de numărul de înmatriculare „ACJ” al mașinii sale. Creatoarea de conținut a explicat de ce a păstrat numele fostului soț, Rareș Cojoc, dar și cum a achiziționat autoturismul de 41.000 de euro.

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