Andreea Popescu a recunoscut motivul pentru care a păstrat numele de familie al fostului soț

Andreea Popescu a reacționat în mediul online după valul de comentarii legate de numărul de înmatriculare „ACJ” al mașinii sale. Creatoarea de conținut a explicat de ce a păstrat numele fostului soț, Rareș Cojoc, dar și cum a achiziționat autoturismul de 41.000 de euro.
Deranjată de comentariile și interpretările apărute în spațiul public, vedeta a publicat un mesaj video pe contul său de Instagram, în care a clarificat situația numelui său din actele de identitate.
Andreea Popescu a subliniat că literele de pe plăcuța de înmatriculare reprezintă inițialele numelui său din buletin, pe care a ales să îl păstreze în urma divorțului pentru a avea același nume de familie cu cei trei copii ai săi: Ioachim, Anastasia și Alexie.
„Fraților, mă cheamă Andreea Cojoc de 11 ani aproape. Așa mă cheamă în buletin. Nu am pus la mașină nici Ioachim, Anastasia sau Alexie, pentru că nu am vrut să se supere niciunul dintre copii. Mi-am pus numărul ACJ. Andreea Cojoc. Așa mă cheamă în buletin. Am păstrat numele pentru copii. Am vrut să avem același nume. Sunt mândră de acest nume”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.
Andreea Popescu a răspuns și curiozităților legate de situația sa financiară. După ce anterior stârnise discuții în mediul online mărturisind că locuiește într-un penthouse închiriat, urmăritorii au întrebat-o de autoturism.
Andreea Popescu a precizat că mașina îi aparține, fiind achiziționată în sistem leasing, și a oferit detalii despre valoarea acesteia și despre veniturile sale din mediul online.
„Mașina este cumpărată. Am dat 41 de mii de euro. Am luat-o în leasing. Plătesc rată lunară. Am avut o mașină pe care mi-au dat-o timp de trei săptămâni, până îmi vine mașina asta. (...) Sunt o persoană care își câștigă existența din social media de patru-cinci ani. Cât sunt sau nu plătită este fix problema mea”, a mai adăugat Andreea Popescu.
În timp ce Rareș Cojoc și-a refăcut viața sentimentală alături de modelul Claudia Dumitru, Andreea Popescu a preferat discreția în ceea ce privește viața personală, concentrându-se pe creșterea copiilor și pe activitatea sa profesională. Cei doi foști parteneri păstrează o relație civilizată, axată pe binele copiilor.