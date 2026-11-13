Cristiano Ronaldo își lansează primul serial TV

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 09:01

Cristiano Ronaldo face o mutare spectaculoasă în industria divertismentului. Fotbalistul, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a demarat producția primului său serial de televiziune, intitulat „Day 1s” („Ziua 1”), relatează Le Soir.

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