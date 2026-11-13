Cristiano Ronaldo își lansează primul serial TV

Cristiano Ronaldo face o mutare spectaculoasă în industria divertismentului. Fotbalistul, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a demarat producția primului său serial de televiziune, intitulat „Day 1s” („Ziua 1”), relatează Le Soir.
„Filmările pentru primul meu serial TV, „Day 1s”, tocmai au început. Rămâneți pe fază, vor urma mai multe!”, a transmis Cristiano Ronaldo.
Potrivit cotidianului sportiv spaniol AS, implicarea lui Ronaldo nu se va limita la rolul de producător executiv, ci va include și apariții directe pe ecran.
Proiectul este dezvoltat prin intermediul Ur Marv, casa de producție fondată de Cristiano Ronaldo în parteneriat cu renumitul regizor și producător britanic Matthew Vaughn.
Conform informațiilor publicate de revista Hola, „Day 1s” este o dramă de ficțiune care pătrunde în culisele dure ale fotbalului profesionist britanic, explorând mecanismele financiare, negocierile tensionate pentru transferuri, jocurile de culise și testele de loialitate din jurul impresarilor sportivi.
În centrul acțiunii se află Stanley Dalton, un agent de fotbal britanic fictiv și extrem de influent.
Rolul principal i-a fost încredințat reputatului actor britanic Damian Lewis, câștigător al premiilor Emmy și Globul de Aur, cunoscut publicului larg pentru interpretările sale memorabile din producțiile „Band of Brothers” și „Homeland”.
Ideea originală a serialului îi aparține lui Darren Dein, un cunoscut agent de fotbal britanic din viața reală, celebru în special pentru rolul său de consilier apropiat al legendarului atacant francez Thierry Henry.
Experiența directă a acestuia în negocierile de la cel mai înalt nivel stă la baza realismului cu care producția își propune să trateze industria fotbalului modern.
Nici alegerea titlului „Day 1s” nu este întâmplătoare. În argoul englezesc, expresia desemnează persoanele loiale care au fost alături de cineva încă din prima zi („Day 1”), înainte ca succesul să apară.
În cultura fotbalului, termenul face trimitere directă la prietenii din copilărie, mentorii sau antrenorii de la juniori care au crezut într-un jucător și l-au ghidat cu mult înainte ca acesta să ajungă pe marile stadioane ale lumii.