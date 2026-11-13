Cum arată locuința lui Șerban Trîmbițașu. Celebrul agent imobiliar și-a scos apartamentul la vânzare

Publicat 13 nov. 2026, 09:33 Actualizat 13 nov. 2026, 09:34

Șerban Trîmbițașu, supranumit în online „Agentul tău imobiliar”, își vinde apartamentul. Este vorba despre un imobil situat la etajul 5 al unui bloc cu 10 etaje, optimizat pentru nevoile unei familii cu copii, pe care cere suma de 92.500 de euro.

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