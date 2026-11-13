Cum arată locuința lui Șerban Trîmbițașu. Celebrul agent imobiliar și-a scos apartamentul la vânzare

Șerban Trîmbițașu, supranumit în online „Agentul tău imobiliar”, își vinde apartamentul. Este vorba despre un imobil situat la etajul 5 al unui bloc cu 10 etaje, optimizat pentru nevoile unei familii cu copii, pe care cere suma de 92.500 de euro.
Turul apartamentului scos la vânzare de Șerban Trîmbițașu începe cu dormitorul matrimonial, o încăpere luminoasă, amenajată într-un stil minimalist. Patul generos, cu tăblie tapițată în nuanță închisă, este încadrat de noptiere albe și corpuri de iluminat moderne. Dressingul de tip walk-in este amenajat într-o cameră separată.
Spațiul este prevăzut cu rafturi albe până în tavan, bare pentru umerașe, sertare încorporate și un coș pentru rufe.
„Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing, iar unde era balconul am încropit o bucătărie micuță, cochetă, dotată cu mașină de spălat vase, frigiderul igienizat, plită”, explică Șerban Trîmbițașu modul în care a reușit să reorganizeze spațiul pentru a obține o locuință cât mai practică.
Noua bucătărie nu are o suprafață foarte mare, este compactă, dar echipată cu electrocasnicele necesare pentru activitățile de zi cu zi. În clipul de prezentare, Trîmbițașu insistă pe mașina de spălat vase montată sub blatul cu aspect de lemn, despre care susține că este indispensabil într-o locuință modernă.
În zona de dining, amenajată într-un spațiu restrâns, se află o masă rotundă albă și câteva scaune pliabile.
Un alt spațiu care atrage atenția în apartament este camera copiilor, unde mobilierul realizat pe comandă valorifică fiecare metru pătrat. Amenajarea este gândită pe verticală, cu paturi suprapuse, vopsite în alb și prevăzute cu grilaje de protecție.
Baia are un design cu accente puternice de culoare, datorită pereților placați cu faianță albastră și a pardoselii cu gresie mozaic alb-negru. Încăperea este dotată cu cadă, iar pentru economisirea spațiului, mașina de spălat rufe și uscătorul au fost amplasate unul peste celălalt.