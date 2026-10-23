Gina Pistol a arătat rezultatul la un an de la operația estetică

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 09:14

Gina Pistol a mers la control la un an de la operația estetică prin care a trecut. Soția lui Smiley și-a dorit să scape de surplusul de piele rămas după sarcină. Mândră de rezultatul obținut, prezentatoarea TV a arătat dovada.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Gina Pistol