Gina Pistol a arătat rezultatul la un an de la operația estetică

Gina Pistol a mers la control la un an de la operația estetică prin care a trecut. Soția lui Smiley și-a dorit să scape de surplusul de piele rămas după sarcină. Mândră de rezultatul obținut, prezentatoarea TV a arătat dovada.
La un an de la intervenția chirurgicală prin care a scăpat de surplusul de piele de pe abdomen, prezentatoarea TV s-a întors la cabinetul medicului estetician pentru o consultație de rutină și le-a arătat urmăritorilor rezultatul final.
Aflată în cabinetul doctorului, vedeta și-a lăsat la vedere abdomenul tonifiat, declarându-se extrem de mulțumită de evoluția și aspectul fizic obținut în urma intervenției. Cu toate acestea, Gina Pistol a ținut să le reamintească tuturor că o astfel de operație trebuie susținută în continuare printr-un stil de viață sănătos.
„Am venit astăzi la consultație pentru că a trecut deja un an de la operație și sunt foarte mândră de rezultat. Dar pe lângă operație, este la fel de important să avem grijă și ce mâncăm și să facem mișcare”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare.
Prezentatoarea TV a explicat că sportul și dieta nu au fost suficiente pentru a elimina surplusul de piele rămas după sarcină. Potrivit acesteia, pierderea elasticității pielii a făcut imposibilă rezolvarea problemei prin metode naturale, motiv pentru care a decis să apeleze la o intervenție chirurgicală.