Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, război în instanță, la trei ani de la divorț

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 14:19

Ilinca Vandici și fostul ei soț, Andrei Neacșu, ar fi ajuns din nou în instanță, la trei ani de la divorț. Afaceristul ar fi deschis două procese, dintre care unul are legătură cu programul de vizitare a fiului lor, Zian.

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