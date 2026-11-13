Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, război în instanță, la trei ani de la divorț

Ilinca Vandici și fostul ei soț, Andrei Neacșu, ar fi ajuns din nou în instanță, la trei ani de la divorț. Afaceristul ar fi deschis două procese, dintre care unul are legătură cu programul de vizitare a fiului lor, Zian.
Prezentatoarea TV și Andrei Neacșu au divorțat în 2023, după mai mulți ani de căsnicie. Cei doi au împreună un băiat, Zian, iar după separare și-au refăcut viețile sentimentale. Până acum, foștii soți au păstrat discreția în privința relației lor și a modului în care își organizează viața de părinți, scrie Cancan.
Potrivit informațiilor publicate de Cancan, unul dintre dosarele deschise de Andrei Neacșu are legătură cu programul de vizitare a fiului său. Publicația susține că afaceristul ar fi solicitat intervenția instanței pentru a putea petrece timp cu Zian în condițiile pe care și le dorește. Nu sunt cunoscute însă toate detaliile cererii și nici motivele concrete care au dus la acest demers.
Cel de-al doilea proces are ca obiect o ordonanță președințială, o procedură juridică prin care instanța poate dispune măsuri provizorii în situații urgente. Aceste măsuri nu soluționează definitiv un litigiu, ci pot reglementa temporar o situație până la judecarea cauzei principale.
Conform Cancan, primul termen în dosarul de ordonanță președințială a fost stabilit pentru 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea. Rămâne de văzut ce va decide instanța și ce măsuri vor fi solicitate sau dispuse în acest caz.
Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit în 2016 și au devenit părinții unui băiețel, Zian. În 2023, prezentatoarea TV a anunțat despărțirea, iar cei doi au continuat să își crească fiul după separare.