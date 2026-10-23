Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Primele imagini din noua lor locuință

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat propria locuință. Au împărtășit vestea minunată cu fanii din mediul online.
Fericiți și entuziasmați, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au anunțat că urmează să înceapă amenajarea casei, pe care își doresc să o transforme într-un cămin primitor, exact așa cum și-au imaginat. Cei doi au dezvăluit că plănuiesc să se mute în noua locuință anul viitor, iar până atunci au de pus la punct toate detaliile.
Pe rețelele de socializare, actorii au publicat un videoclip din noua casă, în care apar într-o ipostază amuzantă, dar și emoționantă. Cei doi au prezentat încăperile goale și au arătat cheile, marcând astfel începutul unui nou capitol din viața lor de cuplu.
Vlad Gherman a transmis și un mesaj prin care și-a exprimat bucuria pentru această reușită și nerăbdarea de a transforma locuința în „acasă”.
„Deschidem larg uşile către un nou capitol. După o lungă așteptare, se întâmplă, avem locul nostru, începem amenajarea și de-abia așteptăm să ne mutăm acolo unde în câteva luni va fi acasă”, a scris Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.