Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Primele imagini din noua lor locuință

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 13:25

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat propria locuință. Au împărtășit vestea minunată cu fanii din mediul online.

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