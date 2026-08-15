3 parcuri din Sectorul 2 vor găzdui activități din cadrul programului „O Vară pentru Toți”

Programul se va derula în următoarele 3 weekenduri, începând cu acesta, în Parcul Circului, în Parcul Motodrom și în Parcul Florilor.
Programul „O Vară pentru Toţi”, cu activităţi recreative şi momente artistice dedicate copiilor, se desfăşoară în acest weekend în Parcul Circului, între orele 10:00 şi 13:00, urmând să ajungă pe 22-23 august în Parcul Motodrom şi pe 5-6 septembrie în Parcul Florilor, informează, vineri, Primăria Sectorului 2.
Ateliere, spectacole şi jocuri pentru copii
Copiii sunt aşteptaţi la atelierul „Brăţările prieteniei”, la cele de hârtie magică, de decorare a măştilor, dar şi la pictură pe față, cabină foto, și se vor putea întâlni cu personaje din desene animate şi personaje pe picioroange, transmite Agerpres.
Programul include şi momente muzicale, demonstraţii de acrobaţie, zone de divertisment, activităţi sportive şi jocuri interactive, precum şi alte activităţi recreative. Evenimentele vor fi prezentate de actorii Nae Alexandru şi Crina Matei, iar programul artistic va include şi un moment susţinut de Doru Todoruţ, şi un cor de copii.
Unul dintre momentele speciale ale weekendului este spectacolul de magie de sâmbătă, iar duminică, de la ora 11:00, cei mici sunt invitaţi la întâlnirea cu Gaşca Zurli. Programul mai cuprinde momente susţinute de coruri, iar pe durata evenimentului copiii şi părinţii vor putea participa la toate activităţile pregătite în parc.
Evenimentele vor ajunge în fiecare weekend într-un alt parc
„Ne dorim ca ultimele săptămâni de vacanţă să fie pline de bucurie pentru copiii şi familiile din Sectorul 2. Am gândit 'O Vară pentru Toţi' ca pe o invitaţie adresată întregii comunităţi de a ieşi în parc, de a petrece timp împreună şi de a se bucura de activităţi pentru toate vârstele.
Iar faptul că în fiecare weekend evenimentele ajung într-un alt parc ne permite să fim cât mai aproape de familiile din Sectorul 2”, a declarat primarul Rareş Hopincă.
Prin „O Vară pentru Toţi”, Primăria Sectorului 2 şi DGASPC Sector 2 îi invită pe copii şi pe părinţi să participe împreună în ultimele săptămâni de vacanţă la activități în aer liber, prin joacă, creativitate, muzică, spectacole și mişcare.