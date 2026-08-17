„Brâncuși și muzele sale”, expoziție-eveniment la Art Safari New Museum

Curatoriată de istoricul de artă Doina Lemny, expoziția marchează Anul Brâncuși printr-o incursiune în universul personal și artistic al sculptorului.
O expoziție dedicată femeilor care au marcat viața și opera lui Constantin Brâncuși va fi deschisă la Art Safari New Museum din București, în perioada 18 septembrie–20 decembrie.
Intitulată „Brâncuși și muzele sale”, expoziția este curatoriată de istoricul de artă Doina Lemny și marchează Anul Brâncuși printr-o incursiune în universul personal și artistic al sculptorului.
Publicul va putea descoperi relațiile lui Brâncuși cu artistele, scriitoarele, dansatoarele și galeristele care îi vizitau atelierul parizian și care i-au devenit prietene apropiate sau surse de inspirație.
Printre acestea se numără baroana Renée Irana Frachon, modelul „Muzei adormite”, Margit Pogany, Lizica și Irina Codreanu, Nancy Cunard, Mina Loy, Marthe Lebherz, Florence Meyer, Marina Șaliapin și pianista Vera Moore, ultima parteneră a artistului.
Una dintre piesele centrale va fi o versiune a sculpturii „Mademoiselle Pogany”, împrumutată din colecția Muzeului de Artă din Craiova.
Expoziția abordează și legendele construite în jurul vieții lui Brâncuși, precum presupusele relații cu prințesa Marie Bonaparte și Maria Tănase. Potrivit cercetărilor prezentate, sculptorul nu a întâlnit-o niciodată pe Marie Bonaparte, despre care s-a spus că ar fi inspirat lucrarea „Prințesa X”. Pe Maria Tănase a cunoscut-o la Expoziția Universală de la New York, în 1939, cei doi apărând împreună într-o singură fotografie.
Fotografii realizate de Brâncuși, prezentate în premieră mondială
Un punct important al expoziției îl reprezintă prezentarea, în premieră mondială, a 40 de fotografii originale realizate de Brâncuși, descoperite și identificate de Doina Lemny în colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
Imaginile provin din arhiva scriitoarei Otilia Cosmuță-Bölöni, una dintre prietenele apropiate ale sculptorului în primii săi ani petrecuți la Paris. Ea i l-a prezentat pe Auguste Rodin și i-a făcut cunoștință cu Margit Pogany și baroana Renée Irana Frachon.
Fotografiile au ajuns la universitatea clujeană prin intermediul medicului Nicolae Maior din Oradea, la dorința moștenitoarei Otiliei Cosmuță-Bölöni. Autenticitatea lor a fost verificată de Doina Lemny în colaborare cu specialiști în fotografie.
Expoziția mai cuprinde filme, scrisori, afișe, documente personale, desene, sculpturi, rochii și bijuterii care au aparținut muzelor artistului. Unele exponate provin de la Victoria & Albert Museum din Londra, Nouveau Musée National de Monaco și din colecții private.
O secțiune distinctă prezintă interesul lui Brâncuși pentru cinematografie. După ce a ajuns la un nivel profesionist în fotografie, artistul și-a cumpărat o cameră de filmat și a realizat secvențe experimentale cu dansatoare care evoluau printre sculpturile din atelierul său.
Doina Lemny a lucrat peste două decenii la Centrul Pompidou din Paris, unde a coordonat fondul de arhivă Brâncuși. Conceptul expoziției pornește de la volumul său „Brâncuși et ses muses”, publicat în 2023.
„Brâncuși și muzele sale” va putea fi vizitată la Art Safari New Museum, în strada Piața Amzei nr. 13 din București, în cadrul celui de-al doilea sezon expozițional al anului 2026.