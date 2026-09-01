UMPMV–PPMP: România are nevoie de stabilitate politică, responsabilitate economică și securitate națională

Scris de Tabu

Publicat 1 sept. 2026, 12:07 Actualizat 1 sept. 2026, 12:08

Potrivit unui mesaj publicat pe site-ul UMPMV, în contextul instabilității politice, al presiunilor economice și al riscurilor de securitate de la granița de est, UMPMV și PPMP, prin vocea generalului (r) Gabriel Oprea, cer autorităților să pună pe primul loc interesul național și să acționeze pentru stabilitate politică, protejarea fondurilor europene și consolidarea capacității de apărare a României.

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