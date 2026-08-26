Legendara cântăreață americană Dolly Parton a murit la 80 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 07:37

Legendara cântăreață americană de muzică country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat marți seară familia ei, pe rețelele de socializare, potrivit BBC News și The Guardian.

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