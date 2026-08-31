Sabia cu două tăișuri a cancerului de sân: molecula care îl ascunde îl expune și la medicamente

Scris de Andreea Damian Publicat: 31 aug. 2026, 15:10

Într-un studiu publicat în revista Science Bulletin, cercetătorii de la Spitalul Memorial Sun Yat-Sen al Universității Sun Yat-Sen au descoperit o nouă modalitate prin care celulele canceroase de sân agresive evită apărarea imună. Această descoperire dezvăluie, de asemenea, o potențială slăbiciune care ar putea face ca aceste tumori să fie foarte susceptibile la imunoterapiile existente.

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