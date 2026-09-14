Roxana Ciuhulescu, mesaj sfâșietor după ce și-a înmormântat mama: „A fost cea mai dureroasă săptămână din viața mea”

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 08:23

Roxana Ciuhulescu și-a condus mama pe ultimul drum duminică, pe 13 septembrie. Femeia s-a stins din viață după o luptă grea cu cancerul. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

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