Monica Gabor, declarații dureroase după moartea Mădălinei Apostol

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 08:14

Moartea Mădălinei Apostol, la doar 40 de ani, a șocat lumea mondenă din România. Partenera de viață a lui Nick Rădoi s-a stins din viață în urma unui gest extrem, iar vestea a lăsat în urmă multă durere și numeroase întrebări.

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