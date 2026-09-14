Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista, răvășitoare pe scenă în creații Dior și Givenchy

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 09:07

Céline Dion și-a făcut mult așteptata revenire pe scena de la Arena Plénitude din Paris, sâmbătă. Ea s-a îmbrăcat pentru această ocazie într-o ținută impresionantă, creată special de Sarah Burton de la casa Givenchy.

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