Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista, răvășitoare pe scenă în creații Dior și Givenchy

Céline Dion și-a făcut mult așteptata revenire pe scena de la Arena Plénitude din Paris, sâmbătă. Ea s-a îmbrăcat pentru această ocazie într-o ținută impresionantă, creată special de Sarah Burton de la casa Givenchy.
În seara de deschidere a celor 26 de reprezentații programate la Paris, Dion a purtat o pelerină roz deschis, brodată cu organza ruptă, peste o rochie brodată, decupată, completând ținuta cu pantofi cu vârf ascuțit, negri. Ansamblul personalizat a fost creat personal de Sarah Burton, care se află la conducerea casei Givenchy din 2024 și și-a făcut debutul oficial în 2025.
Aspectul a fost potrivit de romantic și teatral pentru o seară deosebit de emoționantă. Celine Dion a deschis primul concert complet al angajamentului său parizian cu „On Ne Change Pas” și a fost vizibil emoționată când publicul a întâmpinat-o la revenirea sa pe scenă, după o absență de 6 ani. Cântăreața a continuat să interpreteze un set care a cuprins hituri precum „All by Myself” și „My Heart Will Go On”.
Spectacolul a marcat primul concert complet al lui Dion în mai bine de șase ani. Revenirea ei triumfătoare vine după problemele de sănătate publică și aparițiile limitate care au urmat.
Și cealaltă ținută a serii a fost personalizată, fiind creată de casa Dior. Pentru această ocazie, Jonathan Anderson a creat o rochie plisată complet neagră, structurată și vaporoasă.
„Am promis că voi fi din nou pe scenă”, a spus ea. „Așa că iată-mă, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând live! Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru, pentru răbdarea voastră și, dacă îmi permiteți să spun așa, sunt tot ce sunt pentru că m-ați iubit.”
Celine Dion a arătat fabulos într-o rochie Dior personalizată și un colier masiv cu diamante care i-a menținut strălucirea impresionantă mult dincolo de primul rând.
Colierul Boucheron, a cărui realizare a durat 1.107 ore, a avut o bază din aur alb, cu un pandantiv cu diamant tăiat smarald de 10 carate la bază, conform unui comunicat de presă. Gulerul include, de asemenea, o panglică de diamante pavé baguette și un finisaj cu lac negru.
Artista canadiană a impresionat și în ținutele ALAÏA, Schiaparelli, TOM FORD.
Revenirea muzicală mult așteptată a lui Dion vine la patru ani după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide. Afecțiunea i-a provocat simptome debilitante , inclusiv spasme care au dus la „coaste rupte” și i-au făcut aproape imposibil să cânte. După ce a adoptat un nou regim intens de recuperare, însă, Dion este gata să cânte din nou și este clar că intenționează să o facă cu stil.