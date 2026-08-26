Cele mai bune țări europene pentru nomazii digitali

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 07:56

De la Estonia, apreciată pentru costurile accesibile, până la Muntenegru, care oferă una dintre cele mai lungi perioade de ședere, mai multe țări europene combină prețurile reduse, internetul rapid, siguranța și vizele avantajoase pentru cei care lucrează de la distanță. În top 10 este și România, scrie Euronews.

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