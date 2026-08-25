Adda și Cătălin Rizea vor să se mute din România. În ce țară sunt hotărâți să se stabilească

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 aug. 2026, 14:51

Adda și Cătălin Rizea au fost plecați recent în vacanță în Grecia, iar alături de ei au fost și părinții lor. Mai puțin tatăl vedetei TV, care a decedat în urmă cu doar câțiva ani.

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