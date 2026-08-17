3 zile. 15 ani de Summer Well. Un weekend care ramane cu noi.

Scris de Tabu

Publicat 17 aug. 2026, 15:12 Actualizat 17 aug. 2026, 23:12

Summer Well si-a incheiat editia aniversara de 15 ani dupa trei zile in care muzica, arta, designul si energia publicului au construit, impreuna, un nou capitol din povestea festivalului.

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