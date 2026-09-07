Top cinci orașe europene pentru un city-break perfect toamna aceasta

Cinci orașe europene mai puțin explorate oferă cadrul ideal pentru un city-break de toamnă departe de mulțimile de turiști.
De la comorile renascentiste din Parma până la creativitatea neconvențională din Nantes, aceste orașe oferă artă de nivel mondial, gastronomie excelentă și o alternativă relaxată la marile capitale arhipline ale Europei, potrivit theguardian.com.
1. Nantes, Franța
Creativitate, artă contemporană și moștenirea lui Jules Verne.
Nantes, locul de naștere al lui Jules Verne, s-a transformat dintr-un fost port industrial într-una dintre cele mai vibrante și creative destinații culturale ale Franței.
Ce este de văzut și de făcut:
Les Machines de l'Île: Fostele șantiere navale adăpostesc un univers fantastic inspirat din scrierile lui Jules Verne și invențiile lui Leonardo da Vinci, unde atracția principală este un Elefant Mecanic uriaș care plimbă turiștii.
Linia Verde (Ligne Verte): Traseul pictat direct pe trotuare, lung de 20 km, ghidează vizitatorii prin principalele atracții ale orașului: Passage Pommeraye (o galerie comercială din secolul XIX), Castelul Ducilor de Bretania (Château des ducs de Bretagne), Muzeul de Artă din Nantes și Grădina Botanică (Jardin des Plantes).
Zona Bas-Chantenay: O fostă carieră de granit transformată într-o grădină exotică cu cascadă (Jardin Extraordinaire) și noi spații culturale pe malul râului Loire.
2. Basel, Elveția
O capitală culturală la granița a trei țări.
Situat la granița dintre Elveția, Franța și Germania, Basel este considerat capitala culturală a Elveției, oferind cea mai mare densitate de muzee din țară, într-o atmosferă liniștită pe malul Rhinului.
Ce este de văzut și de făcut:
Kunstmuseum Basel: Cea mai veche colecție publică de artă din lume, cu opere majore de la Holbein la Picasso.
Fundația Beyeler: Muzeu de artă modernă găzduit într-o clădire spectaculoasă proiectată de Renzo Piano, înconjurat de un parc superb.
Centrul Vechi: Alei medievale pitorești, Catedrala din piatră roșie (Basler Münster) și Primăria viu colorată.
Stil de viață: Pe timpul verii sau toamnei calde, localnicii se relaxează plutind pe apele Rhinului sau la terasele de pe mal (Buvettes).
3. Lübeck, Germania
Un oraș care a făcut parte din Liga Hanseatică, marțipanul și arhitectura din cărămidă roșie.
Fostă capitală a Ligii Hanseatice, Lübeck este un oraș inclus în patrimoniul mondial UNESCO, faimos pentru arhitectura sa gotică din cărămidă și tradiția dulce a marțipanului.
Ce este de văzut și de făcut:
Poarta Holstentor: Poarta medievală emblematică a orașului, cu turnurile sale ușor înclinate.
Muzeul Hanseatic European (Europäisches Hansemuseum): Cel mai mare muzeu din lume dedicat istoriei comerțului hanseatic.
Casele memoriale ale Laureaților Nobel: Lübeck este orașul natal al scriitorului Thomas Mann și al politicianului Willy Brandt, amândoi având muzee dedicate.
Cafeneaua Niederegger: Locul istoric unde se poate degusta celebrul marțipan de Lübeck în zeci de forme și rețete.
4. Parma, Italia
Artă renascentistă, muzică clasică și paradis gastronomic.
Aflată în regiunea Emilia-Romagna, Parma este renumită la nivel mondial pentru gastronomia sa (Parmigiano Reggiano și Prosciutto di Parma), dar este și un centru cultural de prim rang.
Ce este de văzut și de făcut:
Complexul Palazzo della Pilotta: Adăpostește Teatro Farnese (un teatru monumental din lemn din secolul XVII) și Galleria Nazionale, care expune opere de Correggio și Parmigianino.
Catedrala din Parma și Baptisteriul: Capodopere ale artei romanice și gotice, cu fresce spectaculoase.
Turism gastronomic: Tururi la fabricile locale de brânză Parmigiano și la uscătoriile de șuncă, urmate de mese în trattorie unde tortelli d'erbetta și mezelurile sunt la ele acasă.
5. Santander, Spania
Plaje urbane, arhitectură modernă și atmosferă cantabrică.
Capitala regiunii Cantabria din nordul Spaniei îmbină eleganța unei stațiuni de la Marea Cantabrică cu proiecte majore de artă contemporană.
Ce este de văzut și de făcut:
Centro Botín: Un muzeu și centru de artă contemporană futurist, proiectat de arhitectul Renzo Piano, suspendat parțial peste apă.
Plajele El Sardinero și Peninsula Magdalena: Plaje vaste cu nisip fin, promenadă regală și Palatul Magdalena.
Gastronomie marină: Piața de pește Mercado del Este și barurile de pinchos unde se pot servi fructe de mare proaspete și hamsii de Cantabria.