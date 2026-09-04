Trei zodii au parte de schimbări uriașe în perioada următoare. Cine primește vești importante în dragoste și carieră

Scris de Tabu

Publicat 4 sept. 2026, 08:55 Sursă Realitatea.net

Perioada următoare aduce răsturnări de situație pentru trei semne zodiacale. Fecioarele pot lua o hotărâre curajoasă legată de carieră, Leii descoperă că un gest de sprijin le poate schimba perspectiva, iar Scorpionii primesc semne favorabile în viața sentimentală.

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