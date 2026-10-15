Netflix pregătește aproape 1.000 de concedieri. Ce departamente vor fi cele mai afectate

Netflix intenționează să elimine aproximativ 1.000 de locuri de muncă, echivalentul a circa 6% din personal, în cadrul unei reorganizări mai ample. Planul de concedieri vizează în special echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane și vine într-un moment în care compania raportează creșteri ale profitului și veniturilor.
De ce face Netflix reduceri de personal
Angajații au fost informați miercuri despre restructurare printr-un mesaj transmis de cei doi directori generali ai companiei, Greg Peters și Ted Sarandos. În nota internă obținută de Associated Press, aceștia au explicat că Netflix își reevaluează prioritățile și modul în care își alocă resursele.
„Deciziile de acest gen nu sunt niciodată ușoare și nu le luăm cu ușurință”, au transmis cei doi șefi ai platformei.
Peters și Sarandos au susținut că afacerea rămâne puternică, însă compania trebuie să mențină disciplina în privința personalului și a investițiilor. Potrivit mesajului, obiectivul este direcționarea resurselor către domenii considerate importante pentru dezvoltarea viitoare și îmbunătățirea serviciilor.
Netflix nu a oferit detalii suplimentare despre concedieri, dincolo de informațiile cuprinse în comunicarea internă.
Restructurarea vine după un trimestru cu profit în creștere
Reducerile de personal sunt anunțate în contextul unor rezultate financiare în creștere, susținute de abonamente și de majorările de prețuri.
În al doilea trimestru, Netflix a înregistrat un profit de 3,4 miliarde de dolari, cu 9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile au ajuns la 12,56 miliarde de dolari, în creștere cu 13%.
Cu toate acestea, estimările companiei pentru trimestrul al treilea au fost sub așteptările analiștilor de pe Wall Street. Publicarea rezultatelor aferente acestei perioade este programată pentru săptămâna următoare.
Concurență tot mai puternică pe piața de streaming
Reorganizarea are loc și pe fondul unei competiții intense între platformele de streaming. Netflix rămâne unul dintre principalii jucători, cu o cotă de 19%, potrivit celor mai recente date ale ghidului de streaming JustWatch.
Platforma concurează cu servicii precum Amazon Prime Video și Disney+, într-o piață în care atragerea și păstrarea abonaților reprezintă o miză importantă.