Record gastronomic în Prahova! Cel mai mare storceag din România, pregătit într-un ceaun de 800 de litri.
Brunch-ul Înfrățirii
800 de litri de storceag din nisetru vor fi pregătiți la Ferma Dacilor, în Prahova. Chef Octavian Băloi încearcă să stabilească un record național.
O provocare culinară de proporții are loc sâmbătă, 7 noiembrie, în județul Prahova. Chef Octavian Băloi și echipa restaurantului RozMarine din Constanța încearcă să pregătească cel mai mare storceag din România, folosind un ceaun uriaș, cu o capacitate de 800 de litri. Preparatul tradițional din Delta Dunării va avea la bază carne de nisetru și va fi vedeta unui eveniment gastronomic care aduce împreună bucătăriile Dobrogei și Munteniei.
Provocarea are loc la Ferma Dacilor din Tohani, în cadrul evenimentului „Brunch-ul Înfrățirii – Dobrogea și Muntenia la aceeași masă”. Organizatorii își propun să stabilească un record național prin pregătirea unei cantități impresionante din celebra ciorbă pescărească.
800 de litri de storceag, pregătiți într-un singur ceaun
Chef Octavian Băloi, proprietarul restaurantului RozMarine din Constanța, va coordona pregătirea celor aproximativ 800 de litri de storceag. Ingredientul principal va fi nisetrul, unul dintre peștii reprezentativi pentru gastronomia Deltei Dunării.
Bucătarul recunoaște că prepararea unei asemenea cantități reprezintă o provocare inclusiv pentru un profesionist cu experiență, însă este hotărât să ducă proiectul la bun sfârșit.
Peștele necesar pregătirii preparatului este asigurat de Divertas-M, partenerul gastronomic al evenimentului.
Inițiativa urmărește nu doar realizarea unui record național, ci și promovarea gastronomiei dobrogene și a preparatelor tradiționale românești.
Ce este storceagul și de unde provine celebra ciorbă de pește
Storceagul, numit uneori și storceac, este o ciorbă tradițională din Delta Dunării, asociată în special cu localitatea Sfântu Gheorghe din județul Tulcea.
Preparatul are rădăcini în tradiția comunităților ucrainene din Dobrogea și a devenit, în timp, unul dintre simbolurile gastronomiei locale.
Spre deosebire de alte ciorbe pescărești, storceagul se remarcă prin folosirea cărnii de sturion. În funcție de rețetă, pot fi utilizate specii precum nisetrul, morunul, păstruga sau cega.
Gustul specific este dat de combinația dintre pește, legume și ingredientele folosite pentru a păstra savoarea naturală a cărnii. Preparatul este apreciat atât de localnici, cât și de turiștii care ajung în Delta Dunării.
Dobrogea și Muntenia se întâlnesc la Ferma Dacilor
Evenimentul de la Ferma Dacilor nu se rezumă la tentativa de stabilire a unui record gastronomic. „Brunch-ul Înfrățirii” își propune să aducă la aceeași masă tradițiile culinare din două regiuni importante ale României.
Echipa RozMarine va prezenta preparate specifice Dobrogei, în timp ce gazdele vor pregăti specialități muntenești.
Meniul dobrogean va include, pe lângă storceag, crap la proțap pe varză și plăcintă de berbecuț.
La eveniment vor participa și producători locali, care vor prezenta produse și specialități regionale. Printre invitați se numără și reprezentanți ai Cramei Caii de la Letea, precum și jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir.
Activități pentru copii și surprize pentru participanți
Organizatorii au pregătit și activități dedicate familiilor care vor participa la eveniment.
Cei mici vor putea lua parte la ateliere de confecționat lumânări, activități de frământat și modelat fursecuri, dar și la jocuri de tip treasure hunt.
Programul include și un atelier de confecționat păpuși tradiționale, susținut de Bianca Folescu, reprezentantă a Gospodăriei Tradiționale „Suvenir din Dobrogea”.
Prin această întâlnire gastronomică, organizatorii își propun să promoveze patrimoniul culinar, producătorii locali și tradițiile care definesc identitatea celor două regiuni.
Cât costă participarea la evenimentul din Prahova
„Brunch-ul Înfrățirii – Dobrogea și Muntenia la aceeași masă” are loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 12:00, la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova.
Prețul accesului este de 30 de lei de persoană, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0728 757 048.
Rămâne de văzut dacă provocarea celor 800 de litri de storceag va deveni un record național recunoscut oficial. Cert este că preparatul tradițional din Delta Dunării va fi, pentru o zi, vedeta unui eveniment care celebrează gastronomia și tradițiile românești.
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