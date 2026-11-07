Târg de toamnă în Parcul IOR: spectacole pentru copii, produse tradiționale și delicii gastronomice

Parcul IOR din București găzduiește în acest weekend un târg dedicat familiilor, unde vizitatorii pot descoperi produse gastronomice tradiționale, dulciuri, articole artizanale, bijuterii și numeroase activități pentru copii. Printre atracțiile principale se numără spectacolele de teatru, muzica live și păpușile gigant, care au atras deja zeci de cei mici.
Evenimentul se desfășoară în zona Globului Pământesc din Parcul IOR și este gândit pentru toate vârstele. Organizatorii au pregătit atât activități de divertisment pentru copii, cât și o ofertă variată de produse și preparate tradiționale pentru adulți.
Potrivit organizatoarei Marinela Onei, târgul își propune să aducă în prim-plan produsele autentice și tradițiile românești.
Este un eveniment care ne așteaptă cu gusturi autentice, cu delicii tradiționale și cu multă bucurie de a petrece timp de calitate. Vom găsi produse autentice, produse gastronomice tradiționale, o gamă variată de dulciuri, produse artizanale și multe surprize pentru familii și copii, a declarat aceasta.
Vizitatorii pot alege dintr-o ofertă bogată de preparate inspirate din bucătăria tradițională românească, dar și din produse realizate de meșteșugari și artizani locali. În cadrul târgului sunt expuse, de asemenea, bijuterii handmade și lumânări decorative realizate manual.
Organizatorii estimează că evenimentul va atrage în acest weekend mii de bucureșteni și turiști aflați în Capitală, oferind o alternativă de petrecere a timpului liber într-un cadru destinat întregii familii.