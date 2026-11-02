Târgul de Crăciun din București 2026: restricții de trafic în zona Pieței Constituției

Încep pregătirile pentru Târgul de Crăciun București 2026. Vezi ce restricții de trafic vor fi aplicate în zona Pieței Constituției și pe Bulevardul Libertății.
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din București 2026 au început, iar șoferii trebuie să se aștepte la restricții de circulație în zona Pieței Constituției. Amenajarea evenimentului, care se va desfășura pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați, va modifica temporar traficul rutier pe mai multe artere importante din centrul Capitalei.
Primele restricții sunt aplicate chiar din perioada lucrărilor de amenajare. Circulația va fi limitată pe banda a treia din zona Pieței Constituției, dar și pe bretelele din apropierea Parchetului General și Ministerului Finanțelor.
Restricții de circulație pe Bulevardul Libertății, înainte de deschiderea târgului
Modificările de trafic vor continua și în săptămânile următoare. Astfel, în perioada 24 noiembrie – 30 decembrie 2026, șoferii nu vor putea utiliza anumite porțiuni ale primei benzi de pe Bulevardul Libertății, pe sensul de mers dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite.
De asemenea, între 25 noiembrie și 2 decembrie 2026, circulația va fi restricționată pe prima bandă a Bulevardului Libertății și pe sensul opus, către Calea 13 Septembrie.
Restricțiile sunt necesare pentru organizarea și desfășurarea Târgului de Crăciun, unul dintre evenimentele importante ale sezonului de iarnă din București.
Trafic mai aglomerat în București la începutul lunii noiembrie
Șoferii care tranzitează centrul Capitalei trebuie să ia în calcul și creșterea valorilor de trafic odată cu reluarea cursurilor școlare, începând de luni, 2 noiembrie.
În aceste condiții, lucrările pentru amenajarea târgului și restricțiile temporare de circulație se pot suprapune cu orele aglomerate, ceea ce ar putea duce la întârzieri suplimentare.
Cei care au drum prin zona Pieței Constituției și a Bulevardului Libertății sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să ia în considerare rute alternative.