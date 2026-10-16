Tratament balnear în extrasezon: prețuri reduse și baze de tratament mai liniștite pe litoral

Prețurile pentru cazare la bazele de tratament de pe Riviera Românească scad semnificativ în toamnă și iarnă, iar procedurile balneare se efectuează în cabinete și bazine încălzite.
Costul unui pachet all inclusive de extrasezon pentru două persoane în cameră dublă pornea, în martie 2026, de la 600–800 de lei într-un resort din Eforie Nord. În această perioadă, bazele de tratament sunt mai puțin aglomerate, iar programul procedurilor se poate adapta mai ușor.
Resurse balneare disponibile tot anul
Nămolul sapropelic de Techirghiol, medaliat cu aur la Expoziția Universală de la Paris, se aplică cald în împachetări, băi și cataplasme. Apa lacului Techirghiol este de circa cinci ori mai sărată decât marea și nu îngheață nici sub zero grade, fiind folosită pentru băi calde și gimnastică de recuperare.
La Mangalia se găsesc singurele izvoare minerale de pe litoralul românesc, cu ape sulfuroase utilizate în bazine terapeutice. Aerul mării, bogat în aerosoli salini, contribuie la efectele curei balneare.
Facilități și unități deschise
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol este cea mai mare bază de tratament de pe litoral, cu 935 de paturi. Aproximativ unul din zece pacienți vine din străinătate. În decembrie 2024, Guvernul a aprobat o nouă bază de tratament în această zonă, cu o valoare de aproape 60 de milioane de euro.
În Eforie Nord, resortul Steaua de Mare rămâne deschis în extrasezon, având aproximativ 350 de camere în hotelul Aqvatonic și o piscină cu peste 200 de zone de masaj. Ana Aslan Health Spa de la ANA Hotels Europa oferă peste 40 de camere de tratament și piscine cu apă adusă din lacul Techirghiol.
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia este deschis tot anul și utilizează apa de mare, apa sulfuroasă și nămolul de Techirghiol. Din 2024, activitatea s-a mutat într-un hotel din Saturn, pe malul mării, în timpul reabilitării unui pavilion.
Recomandări medicale și logistică
Medicii recomandă minimum 14 zile de proceduri, optim 18–21. Tratamentul cu nămol și apă sărată nu este recomandat în stări febrile, boli contagioase, tuberculoză pulmonară, hipertensiune necontrolată, boli cardiace, insuficiență renală, boli hematologice sau diabet dezechilibrat.
Pensionarii sau asigurații în sistemul public de pensii pot folosi un bilet de tratament. În 2026, Casa Națională de Pensii Publice asigură aproximativ 114.000 de bilete, cu o serie de 16 zile, dintre care 12 de tratament.