BIAF 2026. Buzăul devine capitala artelor pentru o lună

Festivalul reunește în acest an o competiție internațională de film, BUZZ IFF, Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B, programe de arte vizuale și fotografie, evenimente literare, spectacole și ateliere pentru copii.
Accesul la majoritatea evenimentelor este gratuit, iar organizatorii estimează peste 100.000 de participanți pe parcursul celor patru săptămâni.
Evenimentele BIAF se vor desfășura în mai multe locații din Buzău, printre care Parcul Crâng, Centrul de Cultură și Artele Spectacolului „George Ciprian”, Centrul Muzeal I.C. Brătianu, Galeriile de Artă, Parcul Tineretului și Centrul Expozițional Iazul Morilor, dar și pe bulevardele și în piețele orașului.
Programul nu se limitează însă la municipiul Buzău. Caravanele culturale vor duce spectacolele și în alte localități din județ. Între 21 și 23 august, la Râmnicu Sărat sunt programate concerte, proiecții de film și spectacole de teatru, inclusiv pentru copii. Alte evenimente vor fi organizate și la Nehoiu, Bisoca, Măgura și Pogoanele.
La finalul lunii august este programată și cea de-a doua ediție a conferinței „Ok, deci ce mai e cultură?”, o dezbatere cu personalități din domeniul cultural, la care accesul va fi gratuit.
Actorul George Mihăiță este invitatul român de onoare al ediției din acest an și va primi Trofeul de Excelență BIAF 2026. Actorul, cu o carieră de peste cinci decenii în teatru și film, se va întâlni cu publicul în cadrul unui eveniment moderat de criticul de film Irina Margareta Nistor.
„Aștept cu nerăbdare să ajung la BIAF. Orice întâlnire a mea cu publicul este una de iubire”, spune George Mihăiță, care îi invită pe spectatori la „Mihăiță – Reconstituirea unei vieți”.
George Mihăiță are o legătură aparte cu Buzăul. Actorul și-a petrecut aici anii de liceu, înainte de a urma Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București.
Festivalul aduce la Buzău și invitați internaționali. Printre aceștia se numără actorul italian Riccardo Scamarcio, cunoscut publicului din producții precum „John Wick: Chapter 2” („John Wick: Capitolul 2”), „A Haunting in Venice” („Bântuind prin Veneția”) și „Three Steps Over Heaven” („Tre metri sopra il cielo” / „Trei metri deasupra cerului”).
Buzău International Arts Festival a fost înființat în 2021, prin unirea Festivalului Internațional de Film Buzău – BUZZ IFF și a Festivalului Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B.