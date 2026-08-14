BIAF 2026. Buzăul devine capitala artelor pentru o lună

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 aug. 2026, 09:50

Festivalul reunește în acest an o competiție internațională de film, BUZZ IFF, Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B, programe de arte vizuale și fotografie, evenimente literare, spectacole și ateliere pentru copii.

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