Roma declară „zonă roșie” în jurul Colosseumului. Hoții și tâlharii pun turiștii în pericol, iar poliția primește puteri sporite

Autoritățile din Roma au declarat zona din jurul Colosseumului „zonă roșie”, după o creștere a furturilor, tâlhăriilor și incidentelor violente. Măsura rămâne în vigoare până pe 24 decembrie și presupune mai mulți polițiști, militari și controale sporite.
Autoritățile din Roma au decis să transforme zona din jurul Colosseumului într-o „zonă roșie” de securitate, după o serie de furturi, tâlhării, incidente violente și cazuri legate de traficul de droguri. Măsura, introdusă la sfârșitul lunii august, va rămâne în vigoare până pe 24 decembrie și presupune suplimentarea forțelor de ordine și acordarea unor competențe sporite agenților.
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Decizia vine după ce, în luna iulie, aproximativ 50 de tineri au rănit mai mulți polițiști într-un atac în care au fost folosite artificii. Autoritățile susțin că incidentul face parte dintr-un fenomen mai larg de creștere a criminalității în zona istorică a capitalei italiene.
De ce a fost declarată „zonă roșie” în jurul Colosseumului?
Autoritățile locale spun că măsura a fost luată în contextul unei creșteri a infracțiunilor de tip furt, tâlhărie și trafic de droguri. Colosseumul, una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Roma, a devenit în același timp și o țintă importantă pentru infractori.
Noua zonă roșie presupune o prezență intensificată a poliției locale, 24 de ore din 24, alături de forțe militare. Armata italiană este deja prezentă în apropierea obiectivelor turistice aglomerate, unde au fost montate bariere și puncte de control improvizate.
Cu toate acestea, prezența militarilor și a vehiculelor de intervenție nu pare să fi fost suficientă pentru a descuraja furturile.
„Măsurile de securitate sunt stricte aici, dar tocmai am văzut o femeie care a fost jefuită”, a declarat pentru CNN Janelle Triton, o turistă americană din Philadelphia.
Femeia a povestit că hoțul dispăruse până când forțele de ordine au fost alertate.
„Totuşi, cei de la hotel ne-au spus să nu venim aici noaptea, aşa că am evitat zona”, a mărturisit ea.
Ce alte zone turistice din Roma au primit măsuri suplimentare de securitate?
Măsurile nu se limitează la Colosseum. Autoritățile au întărit securitatea și în zona principalei gări din Roma, Termini, precum și în apropierea Bazilicii Sfântul Petru și a Bazilicii Santa Maria Maggiore.
La Santa Maria Maggiore, numărul vizitatorilor a crescut după ce Papa Francisc a fost înmormântat acolo, în aprilie 2025.
Zonele turistice aglomerate sunt considerate vulnerabile tocmai din cauza numărului foarte mare de vizitatori, printre care se pot infiltra mai ușor hoți sau grupuri care urmăresc turiștii.
Cum ar fi contribuit noua stație de metrou la creșterea incidentelor?
Lamberto Giannini, responsabilul cu securitatea din Roma, susține că noua stație de metrou de la Colosseum este unul dintre factorii care au favorizat apariția unor noi probleme.
Stația a fost inaugurată în decembrie 2025 și face parte dintr-un proiect de 7,2 miliarde de euro pentru modernizarea rețelei de metrou din Roma. Aceasta include și un muzeu subteran pe mai multe niveluri, unde sunt expuse artefacte descoperite în timpul lucrărilor.
Giannini afirmă însă că noua conexiune de transport a devenit și o cale rapidă de acces către centrul istoric pentru tineri marginalizați care ajung în zonă pentru a-i jefui atât pe turiști, cât și pe locuitorii care circulă acolo după plecarea vizitatorilor.
De ce vorbesc autoritățile despre o „urgență publică gravă”?
Ordonanța prin care a fost instituită zona roșie arată că măsurile de securitate existente nu au fost suficiente pentru a controla situația.
Documentul vorbește despre o „urgenţă publică gravă” și despre un „risc de daune grave” în zonele considerate sensibile.
Prin noile reguli, agenții de securitate primesc competențe sporite. Aceștia pot aresta persoane suspectate de tulburarea ordinii publice sau le pot obliga să părăsească zona.
Scopul este ca intervenția să poată avea loc înainte ca incidentele să escaladeze, nu doar după producerea unui furt, a unei tâlhării sau a unui act violent.
Cât timp vor rămâne în vigoare măsurile speciale?
Zona roșie din jurul Colosseumului va rămâne în vigoare până la 24 decembrie. În acest interval, autoritățile vor analiza dacă suplimentarea forțelor de ordine și noile competențe acordate agenților reușesc să reducă nivelul criminalității. Un raport privind efectele măsurii urmează să fie publicat în luna septembrie și ar trebui să arate dacă numărul incidentelor a scăzut după introducerea noilor restricții.