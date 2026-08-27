Începe Oktoberfest Brașov 2026. Programul complet

Oktoberfest Brașov 2026 va avea loc în perioada 27 august – 6 septembrie 2026, organizatorii anunțând revenirea festivalului într-o ediție specială, desfășurată sub licență oficială acordată de Primăria München, deținătorul mărcii Oktoberfest.
Oktoberfest Brașov 2026 promite să aducă din nou atmosfera specifică celebrului Oktoberfest bavarez, cu bere, gastronomie tradițională, muzică live, parade și activități pentru toate vârstele.
Program Oktoberfest Brașov 2026
Cea de-a XVI-a ediţie a Oktoberfest Brașov 2026 vine cu paradă, muzică de (aproape) toate genurile , momente speciale, distracție, MC, DJ, seri tematice, artiști cu spirit bavarez și românesc, Miss Oktoberfest, Regele Oktoberfest, concursuri şi multe surprize.
Joi, 27 august
Deschiderea – Vlad das Kind
17:00 – Parada Oktoberfest
18:00 – Deschiderea oficială Oktoberfest Brașov 2026 cu festivitatea de deschidere „a da cep butoiului de bere” – Fanfara Burzenland
18:30 – TRUPA 6
19:00 – Oktoberfestband Got Net
Vineri, 28 august
MC Razvan Stroe & DJ Meister
12:00 – DJ Meister
17:00 – Oktoberfestband Got Net
20:30 – Razvan Stroe & DJ WOODY – Special Show
Sâmbătă, 29 august
MC Vlad das Kind & DJ Meister
11:00 – DJ Meister
15:00 – Die Knopse aus Rosenau
16:00 – Fanfara Sinca Noua
17:00 – Bellmusic Orchestra
18:00 – Oktoberfestband Got Net
20:00 – Concurs „MISS OKTOBERFEST”
20:30 – Oktoberfestband Got Net
Duminică, 30 august
MC Cornelia Crevean & DJ Meister
11:00 – DJ Meister
13:00 – Jugendblaskapelle – Frühschoppen, Mic dejun Bavarez
16:00 – Oktoberfestband Got Net
17:00 – Ansamblul Grecesc Ermis
17:30 – Oktoberfestband Got Net
19:30 – Fanfara Castelului WOLFEGG
20:00 – Oktoberfestband Got Net
21:00 – Smart Band
Luni, 31 august – „Petrece românește!”
MC Cornelia Crevean & DJ Meister
17:00 – DJ Meister
18:00 – Formația Anason
19:00 – Gabi și Remus
Marți, 1 septembrie – „Dă-i să sune!”
MC Cornelia Crevean & DJ Meister
18:00 – DJ Meister
19:00 – Ana Maria & Rozmarin
20:00 – Ardelenii
Miercuri, 2 septembrie – Seara folclorică & DJ Meister
18:00 – Orchestra Plaiuri Transilvane
19:00 – Alice Gabriela Cristea, Miruna Racotiță
21:00 – Elena Pîrău, Anuța Săgneanca ș.a.m.d.
Prezintă Claudia Mirițescu.
Joi, 3 septembrie – Seara internațională
DJ Meister
18:00 – Klaudia und die Burzenland Party Band
Vineri, 4 septembrie
MC Vlad das Kind & DJ Meister
17:00 – DJ Meister
18:00 – The Mati German Band
21:00 – Kontraband
Sâmbătă, 5 septembrie
MC Vlad das Kind
11:00 – DJ Meister
13:00 – Ansamblul Grecesc Ermis
14:00 – Luminița Vlaicu & George Lazar
15:00 – Fabrica de dans
16:00 – Viodance
17:30 – Radical 25
18:30 – The Mati German Band
20:30 – Finala „Regele Berii”
21:00 – The Mati German Band
Duminică, 6 septembrie
MC Cornelia Crevean
11:00 – DJ Meister
12:00 – Jugendblaskapelle – Frühschoppen, Mic dejun Bavarez
15:00 – Fanfara Sinca Noua
16:00 – Fresh Artists
17:00 – The Mati German Band
19:00 – Bellmusic Orchestra
20:00 – The Mati German Band
21:00 – Ending Show!
Pe întreaga perioadă a festivalului, după ora 20:00 este programat zilnic și concursul „Regele Berii”.
Mai multe informaţii şi detalii pentru rezarevarea mesei AICI.
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