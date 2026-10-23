Alina Laufer explică motivele pentru care a ajuns să își facă intervenții estetice

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 09:24

Alina Laufer s-a enervat după valul de reacții negative primite în urma ultimei sale intervenții estetice și a explicat motivele pentru care a decis să ajungă pe mâna medicului estetician.

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