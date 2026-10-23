Alina Laufer explică motivele pentru care a ajuns să își facă intervenții estetice

Alina Laufer s-a enervat după valul de reacții negative primite în urma ultimei sale intervenții estetice și a explicat motivele pentru care a decis să ajungă pe mâna medicului estetician.
Alina Laufer a explicat faptul că a optat pentru o procedură de lifting temporal și frontal endoscopic, intervenția având rolul de a oferi un aspect mai fresh. Totuși, reacțiile internauților au surprins-o pe vedetă.
Totul a început după ce Alina a postat în mediul online o poză făcută de ziua de naștere a partenerului său, Ilan. Cu toate că imaginea era una pozitivă, de familie, atenția internauților s-a mutat asupra aspectului fizic al vedetei, cei mai mulți criticând-o în secțiunea de comentarii.
„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal endoscopic. Asta m-a deranjat foarte tare, că era poza o postare de la ziua lui Ilan și toată lumea a comentat. S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare.
N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură. Cred în continuare că trebuie să ai un anumit tip de caracter care, nu știu, se frustrează foarte tare sau invidios trebuie să fii ca să poți să verși asemenea ură.
Eu, de exemplu, nu comentez niciodată. N-o să mă vezi, ori am ceva bun de spus, altfel le țin pentru mine”, a spus Alian Luafer în cadrul unei emisiuni de la tv.
Răspunzând celor care au întrebat de ce nu a rămas naturală, Alina a precizat că fiecare persoană este liberă să ia propriile decizii privind aspectul fizic.
„Referitor la intervenția mea estetică, în viață poți să fii așa, uite că se întreba lumea: „Dar de ce n-a rămas ea așa, că așa de frumoasă ce era”. Dar eu n-aș mai vrea să am 20 de ani.
Aș vrea, normal, doar că nu mai am. Dar pot să fiu așa, fie ești tânăr, că ești tânăr, fie îmbătrânești. Poți să ai un aspect fie tânăr, fie bătrân, fie operat.
Deci astea sunt cele trei variante. Eu am ales aspectul operat, e alegerea mea cu care eu trebuie să trăiesc și să mă uit în oglindă. Mie îmi place să mă văd aranjată”, a mai mărturisit ea.