Greșeala banală care l-a costat 300 de lei pe Dragoș Bucur într-o parcare din București

Dragoș Bucur a povestit o întâmplare neplăcută petrecută în Sectorul 4 din București, unde și-a găsit mașina blocată, deși plătise parcarea. Totul ar fi pornit de la o singură literă introdusă în plus la numărul de înmatriculare, eroare care l-a costat 300 de lei, după cum a relatat prezentatorul într-o postare pe Instagram.
Prezentatorul TV a povestit că și-a lăsat mașina într-o parcare din București și a achitat taxa printr-o aplicație sau prin SMS, așa cum se procedează în mod obișnuit.
Surpriza a venit a doua zi, când a descoperit că autoturismul fusese blocat. Convins că este vorba despre o neînțelegere, Bucur a așteptat echipajul responsabil de deblocare și le-a prezentat angajaților confirmarea plății.
Verificările au arătat că taxa fusese achitată, însă numărul de înmatriculare introdus conținea un „I” în plus, chiar la început. Această diferență a fost suficientă pentru ca sistemul să nu recunoască plata ca fiind asociată autoturismului respectiv.
Deși angajații ar fi înțeles că era vorba despre o eroare de introducere a datelor, aceștia i-ar fi explicat că nu pot modifica situația.
„Își dau seama că e o eroare umană, dar nu au ce face – «nu îi lasă sistemul»”, a povestit Dragoș Bucur.
După discuția cu echipajul de deblocare, Dragoș Bucur a încercat să găsească o soluție telefonic. Acesta a contactat serviciul Mobilitate Urbană Sector 4, unde i-a explicat unei angajate că taxa pentru parcare fusese plătită, iar problema provenea doar dintr-o literă suplimentară.
Potrivit relatării sale, femeia a înțeles situația, dar i-a transmis că sistemul informatic nu îi permite să intervină. Ulterior, apelul a fost transferat către Poliția Locală Sector 4.
Aici, prezentatorul susține că a primit un răspuns diferit. Deși persoana cu care a discutat ar fi avut posibilitatea de a interveni, aceasta i-ar fi explicat că greșelile făcute la utilizarea serviciilor digitale trebuie suportate de cetățeni.
„Încercăm să ne digitalizăm și dacă greșim trebuie să plătim”, a redat Bucur explicația primită.
Actorul a întrebat dacă sistemul permite, de această dată, corectarea situației. Potrivit acestuia, răspunsul a fost afirmativ, însă sancțiunea a rămas în vigoare din cauza literei introduse greșit.
Dragoș Bucur, mesaj ironic după întâmplarea din Sectorul 4
Experiența l-a determinat pe prezentator să critice felul în care sunt aplicate regulile, mai ales atunci când o eroare minoră poate fi identificată și explicată.
Dragoș Bucur consideră că tehnologia ar trebui să simplifice relația dintre cetățeni și instituții, nu să împiedice rezolvarea unor probleme evidente. În mesajul său, acesta a făcut haz de situație, dar și de suma pe care a fost nevoit să o plătească.
„Doamnă, ați adus 300 de lei la buget pentru un I, dar ce e cel mai important, ați pus un cetățean pe sinuosul drum al digitalizării României”, a transmis prezentatorul.
Dincolo de ironie, Bucur a insistat asupra rolului oamenilor în gestionarea situațiilor pe care sistemele informatice nu le pot rezolva automat.
„Degeaba dăm vina pe sisteme și aplicații, omul e soluția, asta până când sistemul și codul vor decide în locul nostru”, a adăugat acesta.
Prezentatorul și-a încheiat postarea într-o notă amuzantă, recomandând seria de cărți „Legendele Dunei”, unde, după cum a remarcat ironic, au loc lupte mult mai serioase.