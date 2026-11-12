Greșeala banală care l-a costat 300 de lei pe Dragoș Bucur într-o parcare din București

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 13:07

Dragoș Bucur a povestit o întâmplare neplăcută petrecută în Sectorul 4 din București, unde și-a găsit mașina blocată, deși plătise parcarea. Totul ar fi pornit de la o singură literă introdusă în plus la numărul de înmatriculare, eroare care l-a costat 300 de lei, după cum a relatat prezentatorul într-o postare pe Instagram.

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