Jennifer Lopez s-a cuplat cu un coleg de pe platourile de filmare

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 13:15

Jennifer Lopez și actorul Brett Goldstein, colegul său din filmul „Office Romance”, ar avea o relație, potrivit unei surse citate de presa americană. Cei doi au fost văzuți împreună la o petrecere organizată în Los Angeles.

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