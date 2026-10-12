Este sănătos să consumi spuma albă care apare la fierberea cărnii?

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 08:44

Fierberea cărnii este o tehnică obișnuită pentru prepararea ciorbelor, supelor și tocănițelor. În timpul acestui proces, mulți oameni observă o spumă albă la suprafața apei și se întreabă adesea dacă este vorba de murdărie sau impurități. Cu toate acestea, această formare este complet naturală și direct legată de proteinele prezente în carne.

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