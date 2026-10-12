Este sănătos să consumi spuma albă care apare la fierberea cărnii?

Fierberea cărnii este o tehnică obișnuită pentru prepararea ciorbelor, supelor și tocănițelor. În timpul acestui proces, mulți oameni observă o spumă albă la suprafața apei și se întreabă adesea dacă este vorba de murdărie sau impurități. Cu toate acestea, această formare este complet naturală și direct legată de proteinele prezente în carne.
Conform unui videoclip de pe Instagram realizat de Mariana Zapién, ingineră în alimentație cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de @ingdetusalimentos, spuma apare deoarece căldura provoacă contractarea mușchilor cărnii, eliberând apă și proteine. Pe măsură ce aceste proteine se coagulează, formează o rețea care captează aerul, făcând spuma să se ridice la suprafață, în special la foc mare. Deși poate conține unele minerale sau grăsimi, este perfect sigură pentru consum, deși afectează ușor aspectul și aroma preparatului.
De ce apare spumă în timpul gătitului?
Spuma care se formează la fierberea cărnii se datorează unui proces fizic și chimic simplu, dar interesant. Pe măsură ce proteinele sunt eliberate din mușchi, acestea se împletesc și creează o structură capabilă să capteze bulele de aer. Această reacție este accelerată la temperaturi ridicate, provocând apariția rapidă a spumei la suprafața apei.
Zapién subliniază că această spumă nu este datorată exclusiv cărnii: „Se poate întâmpla și în cazul alimentelor bogate în proteine, cum ar fi lintea, năutul, fasolea etc.” Înțelegerea originii sale ne permite să acceptăm că nu prezintă un risc, dar explică de ce unele supe apar tulburi dacă spuma nu este îndepărtată.
Cum să obții o supă mai clară și mai uniformă
Pentru cei care caută un rezultat mai plăcut din punct de vedere estetic și mai transparent, există modalități simple de a controla spuma. Potrivit expertului, îndepărtarea spumei cu o lingură în timp ce carnea fierbe sau fierberea cărnii timp de 2-3 minute, aruncarea primei ape și apoi continuarea gătitului ajută la menținerea unui bulion mai limpede, fără a compromite siguranța alimentară.
Această procedură este utilă în special în supe și tocănițe, unde aspectul este important. În plus, minimizează orice impact negativ asupra aromei pe care l-ar putea avea spuma. Prin aplicarea acestei tehnici, este posibil să se creeze preparate atractive din punct de vedere vizual și nutritive, fără a fi nevoie de aditivi sau substanțe chimice.