Oamenii sunt din ce în ce mai reci. Temperatura corpului a scăzut sub 37 grade

Temperatura corpului uman scade treptat în rândul populațiilor din întreaga lume, potrivit antropologilor de la Universitatea din California, Santa Barbara. Studiul lor a fost publicat în revista Sciences Advances.
În urmă cu aproximativ 200 de ani, medicul german Karl Wunderlich a stabilit că 37 °C este temperatura normală a corpului uman, însă astăzi acest indicator s-a modificat. Astfel, în Marea Britanie, în 2017, temperatura medie a corpului unei persoane sănătoase era de 36,6 °C, iar în 2019, în orașul californian Palo Alto, de 36,4 °C.
Noile observații asupra populației Ciman din Bolivia au evidențiat schimbări similare. În cadrul unui nou studiu, temperatura corporală a fost măsurată la 5.481 de persoane pe parcursul a 16 ani. Pentru măsurarea temperaturii s-au folosit termometre identice.
Pe parcursul celor 16 ani de cercetare, temperatura corporală medie a scăzut anual cu 0,05 °C, iar în prezent este de 36,6 °C.
Oamenii de știință sunt uimiți de faptul că scăderea temperaturii corporale, care a durat aproape două secole în alte țări, s-a produs în Amazonia boliviană în mai puțin de două decenii.
În studiile anterioare s-a presupus că scăderea temperaturii corporale se explică prin îmbunătățirea igienei, dezvoltarea medicinei și reducerea numărului de infecții.
În special, procesele inflamatorii cronice care duc la creșterea temperaturii au devenit mai rare la oameni.
Deși, în unele cazuri, infecțiile au determinat într-adevăr febră, luarea lor în calcul nu explica toate schimbările. În plus, temperatura a scăzut treptat chiar și la persoane complet sănătoase.
Printre alți factori care pot influența scăderea temperaturii se numără răspândirea antibioticelor și a medicamentelor antiinflamatoare, scăderea activității fizice, precum și starea generală de sănătate mai bună a populației.
În plus, organismul nu mai are nevoie să-și regleze temperatura corporală, deoarece în multe țări se utilizează sisteme de aer condiționat vara și de încălzire iarna.
Oamenii de știință constată că nu există o singură cauză universală pentru scăderea temperaturii corpului. Cel mai probabil, acest fenomen se datorează unei combinații de factori diferiți.