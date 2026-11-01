Tabloul Sfintei Agnes, furat în 2004 din Italia, recuperat cu ajutorul AI

Publicat 1 nov. 2026, 11:37 Actualizat 1 nov. 2026, 12:20 Sursă Obiectiv de Brăila

Poliția italiană a recuperat în octombrie 2024 un tablou furat în 2004 dintr-o biserică din Sulmona, folosind inteligență artificială pentru a-l identifica deși fusese alterat vizual.

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