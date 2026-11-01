Tabloul Sfintei Agnes, furat în 2004 din Italia, recuperat cu ajutorul AI

Poliția italiană a recuperat în octombrie 2024 un tablou furat în 2004 dintr-o biserică din Sulmona, folosind inteligență artificială pentru a-l identifica deși fusese alterat vizual.
Opera, care o reprezenta inițial pe Sfânta Agnes, a fost identificată la un târg de antichități din Parma. Descoperirea s-a făcut în urma unui sistem automatizat de recunoaștere a bunurilor culturale furate.
Pictura, realizată în secolul al XVII-lea, fusese sustrasă în noaptea de 11 august 2004 din biserica Virgo Potens din Sulmona. După furt, hoții au modificat intenționat aspectul lucrării pentru a-i ascunde originea: mielul alb prezent în compoziție a fost înlocuit cu un sul de pergament, iar aureola și ramura de palmier au fost acoperite cu vopsea.
În forma sa alterată, tabloul semăna cu portretul unei femei tinere din mitologia antică. Totuși, culorile, contururile și compoziția generală au păstrat suficiente asemănări pentru ca algoritmul să detecteze o potrivire.
Identificare prin inteligență artificială
În octombrie 2024, polițiștii italieni fotografiau obiectele expuse la standurile din Parma și încarcă imaginile într-o bază de date dedicată identificării bunurilor culturale furate. Câteva ore după fotografiere, sistemul a semnalat o posibilă legătură între unul dintre tablouri și o operă din evidențele poliției.
A doua zi, anchetatorii s-au întors la târg și au confiscat pictura pentru verificări suplimentare. Experții au confirmat ulterior că era vorba despre lucrarea dispărută în urmă cu două decenii.
Sistemul se numește Stolen Works of Art Detection System (SWOADS) și a fost conceput de o echipă din cadrul poliției italiene pentru protecția patrimoniului cultural. Dezvoltarea sa a început în 2020, iar programul a fost introdus în noiembrie 2023.
Algoritmul compară imaginile obiectelor fotografiate cu cele din baza de date a bunurilor culturale declarate furate. Poate identifica asemănări de culoare, forme și contururi, inclusiv atunci când o operă de artă a fost modificată, fotografiată dintr-un alt unghi sau împărțită în fragmente.
Returnarea și restaurarea
Pictura Sfintei Agnes a fost returnată bisericii Virgo Potens pe 20 mai 2025, după finalizarea verificărilor necesare. Lucrarea urmează să fie restaurată pentru a fi readusă cât mai aproape de aspectul său original și expusă din nou în locul din care a dispărut.
Valoarea totală a bunurilor recuperate prin intermediul acestui sistem depășește 203 milioane de euro. Recuperarea tabloului nu a dus însă la identificarea hoților, deoarece, potrivit informațiilor prezentate de BBC, trecerea unei perioade atât de îndelungate a făcut ca furtul să nu mai poată fi urmărit penal, conform legislației italiene.