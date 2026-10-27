„Nimeni nu este imun”: acestea sunt semnele de avertizare ale epuizării profesionale pe care trebuie să le observi înainte de a te prăbuși

Oboseală, dureri de spate, ceață mentală... Acestea sunt toate semne care pot indica epuizare profesională și este important să le recunoaștem pentru a preveni mai bine riscurile acestei epuizări profesionale. Un psiholog explică.
50% dintre angajați se confruntă cu stres psihologic, conform datelor din barometrul T16 Empreinte Humaine & Ipsos, publicat în noiembrie 2025. Această realitate îngrijorătoare se poate manifesta prin epuizare profesională sau burnout.
Psihologul Amélia Lobbé, citat de Femme Actuelle, ne amintește: „Nimeni nu este imun la epuizare profesională”. Pentru a preveni această criză, este esențial să știm cum să recunoaștem semnele de avertizare ale epuizării profesionale. Într-o postare pe Instagram, profesionistul din domeniul sănătății a enumerat simptomele care ar trebui să fie îngrijorătoare.
Iată semnele epuizării profesionale la care trebuie să fii atent
„Dacă observați aceste semne, trebuie să le abordați înainte ca într-o dimineață să nu vă puteți da jos din pat”, a avertizat Amélia Lobbé. Ea le-a reamintit tuturor că „epuizarea severă înseamnă un an sau chiar doi de pauză de la muncă. Și chiar dacă este vorba doar de două luni libere, este întotdeauna timpul să luați în considerare și să faceți lucrurile diferit”, a adăugat psihologul.
Semnele care indică dezvoltarea unei epuizări profesionale includ:
dorința de a se eschiva de la propriile responsabilități;
un sentiment de a fi în permanență copleșit;
o senzație de epuizare fizică și psihologică;
anxietate care poate lua diferite forme: atacuri de panică, anxietate seara la gândul zilei următoare, treziri anxioase sau un sentiment de opresiune permanentă;
neliniște față de ziua următoare, cu sentimentul că nu vei putea reuși, o toleranță mai scăzută la stres și o lipsă de răbdare față de ceilalți;
incapacitatea de a tolera mesaje, e-mailuri sau soneria telefonului;
apariția unei serii de infecții, virusuri, afecțiuni musculo-scheletice;
o ceață mentală, care se manifestă prin dificultăți de concentrare, planificare a activităților simple, lapsuri de memorie , uitare sau o memorie de lucru rapid saturată;
o accentuare a anumitor vulnerabilități, precum perfecționismul, anxietatea, dispoziția scăzută, depresia, iritabilitatea, dependențele, hipersensibilitatea, așteptările nerealiste, pesimismul, negativitatea sau chiar vinovăția.
Ce este de făcut atunci când te confrunți cu semne care sugerează epuizare profesională?
Guvernul avertizează asupra altor semne de avertizare ale epuizării profesionale, inclusiv epuizarea emoțională , și anume oboseala constantă și persistentă; depersonalizarea, care se manifestă în special prin cinism; și, de asemenea, pierderea stimei profesionale, care se reflectă în sentimentul de inutilitate, incompetență sau îndoieli față de sine.
Confruntat cu astfel de simptome, este important să consultați medicul de familie sau medicul de medicina muncii. Odată ce diagnosticul este pus, profesionistul din domeniul sănătății poate prescrie concediu medical și poate ajuta pacientul să găsească soluții pentru a face față epuizării profesionale, cum ar fi psihoterapia.