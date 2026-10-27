„Nimeni nu este imun”: acestea sunt semnele de avertizare ale epuizării profesionale pe care trebuie să le observi înainte de a te prăbuși

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 oct. 2026, 08:52

Oboseală, dureri de spate, ceață mentală... Acestea sunt toate semne care pot indica epuizare profesională și este important să le recunoaștem pentru a preveni mai bine riscurile acestei epuizări profesionale. Un psiholog explică.

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