Cât cheltuiește un turist într-o zi în București

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 aug. 2026, 09:15

Bucureștiul se numără printre cele mai avantajoase destinații europene pentru o vacanță de toamnă. Capitala României ocupă poziția a doua într-un clasament al orașelor care pot fi explorate cu un buget de cel mult 100 de euro pe zi, fiind depășită doar de Tirana.

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