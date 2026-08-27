Cât cheltuiește un turist într-o zi în București

Bucureștiul se numără printre cele mai avantajoase destinații europene pentru o vacanță de toamnă. Capitala României ocupă poziția a doua într-un clasament al orașelor care pot fi explorate cu un buget de cel mult 100 de euro pe zi, fiind depășită doar de Tirana.
Analiza a fost realizată de agenția de turism Thomas Cook și a inclus 51 de orașe din Europa. Calculele au fost făcute pentru o călătorie la începutul lunii septembrie și includ cazarea la un hotel de trei stele, mâncarea, băuturile, transportul în comun și vizitarea obiectivelor turistice. Costul biletelor de avion nu a fost luat în considerare, potrivit Euronews.
Capitala se remarcă în special prin costul redus al transportului public. Un abonament valabil o zi este estimat la numai 1,50 euro, cel mai mic preț dintre toate orașele incluse în analiză. În același timp, accesul la un obiectiv turistic costă, în medie, mai puțin de 9 euro.
Printre locurile recomandate vizitatorilor se află Palatul Parlamentului, Ateneul Român și Centrul Vechi. Prețurile accesibile, varietatea atracțiilor și opțiunile numeroase de petrecere a timpului liber plasează Bucureștiul printre destinațiile europene cu un raport bun între costuri și experiența oferită.
Tirana, cea mai ieftină destinație din clasament
Prima poziție îi revine capitalei Albaniei, unde un turist ar avea nevoie de aproximativ 59 de euro pe zi. Cazarea la un hotel de trei stele ajunge la circa 32 de euro de persoană, o cină într-un restaurant accesibil costă aproximativ 8,50 euro, iar prețul mediu al unei cafele este de 2 euro.
Și atracțiile turistice sunt ieftine, un bilet costând în jur de 4,50 euro. Tirana este cunoscută pentru combinația sa de stiluri arhitecturale, cafenelele animate și cartierul Blloku, o zonă destinată în trecut elitei comuniste, devenită între timp unul dintre principalele centre ale vieții de noapte.
Destinațiile europene care costă cel mult 100 de euro pe zi
Conform calculelor prezentate de Euronews, clasamentul orașelor accesibile arată astfel:
Tirana – 59 de euro
București – 66 de euro
Antalya – 78 de euro
Varșovia – 78 de euro
Istanbul – 82 de euro
Muğla – 87 de euro
Cracovia – 87 de euro
Vilnius – 90 de euro
Frankfurt – 90 de euro
Lyon – 91 de euro
Tallinn – 93 de euro
Heraklion – 99 de euro
Porto – 100 de euro