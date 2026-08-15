Diagnostic-șoc, pentru cântărețul britanic Robbie Williams: A aflat la 52 de ani că are autism

Robbie Williams face din nou confesiuni tulburătoare despre sănătatea sa mintală. După ce a vorbit despre viața cu ADHD și sindromul Tourette, cântărețul britanic a mărturisit că recent, a fost diagnosticat și cu o formă ușoară de autism.
Artistul în vârstă de 52 de ani a declarat că aflarea diagnosticului de autism i-a adus o stare de ușurare, care i-a oferit răspunsul la anumite stări cu care se confrunta. De-a lungul anilor, Robbie Williams a vorbit fără ocolișuri despre bătăliile crunte purtate cu dependența de droguri și alcool, fiind internat de mai multe ori în centre de reabilitare. În cadrul unui eveniment de lansare a liniei sale vestimentare, Robbie Williams le-a împărtășit fanilor ultimele noutăți privind sănătatea sa mintală. Cântărețul, care fusese deja diagnosticat în trecut cu ADHD și sindromul Tourette, a explicat că noua afecțiune îi completează tabloul personal și îi oferă o stare de eliberare.
Artistul a menționat că îmbrățișează această veste, deoarece îi justifică multe dintre stările și reacțiile pe care le-a avut de-a lungul vieții.
Arta, refugiu în lupta cu ADHD și anxietatea
Interpretul celebrului hit „Rock DJ” a explicat cum hiperfocalizarea provocată de ADHD îl ajută să canalizeze energia în proiecte artistice. Atunci când creează sau inventează lucruri amuzante, creierul său reușește să scape de gândurile anxioase și de fricile cotidiene.
Pentru Williams, procesul creativ funcționează ca o supapă de salvare, permițându-i să se distanțeze de propriile gânduri intruzive.
Măștile din spatele succesului pe scenă
Recunoscut pentru atitudinea sa excentrică și plină de încredere din timpul concertelor, muzicianul a recunoscut că o mare parte din imaginea sa publică a fost doar un rol de protecție. În ciuda succesului uriaș și a stadioanelor pline, aroganța afișată pe scenă a fost metoda sa de a-și ascunde vulnerabilitățile.
Tulburările din spectrul autist afectează modul în care o persoană interacționează, comunică și procesează informațiile, fiind adesea însoțite de episoade de anxietate sau depresie. Williams rămâne însă un susținător deschis al conștientizării problemelor de sănătate mintală, vorbind fără ocolișuri despre propriile sale provocări.