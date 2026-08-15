Diagnostic-șoc, pentru cântărețul britanic Robbie Williams: A aflat la 52 de ani că are autism

Publicat 15 aug. 2026, 08:56 Sursă Realitatea.Net

Robbie Williams face din nou confesiuni tulburătoare despre sănătatea sa mintală. După ce a vorbit despre viața cu ADHD și sindromul Tourette, cântărețul britanic a mărturisit că recent, a fost diagnosticat și cu o formă ușoară de autism.

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