Încep înscrierile în Programul FIV 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 aug. 2026, 10:19

Înscrierile în Programul social de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității – FIV 2026 încep luni, 17 august, la ora 10:00.

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