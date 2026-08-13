Podul Anghel Saligny poate fi vizitat într-un eveniment rar. Călătorie cu trenul din București la Cernavodă, pe 15 august

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii România invită bucureștenii sâmbătă, 15 august, la evenimentul „Pod peste timp: O călătorie fascinantă în istoria feroviară românească”.
Intrarea este liberă, dar se face pe baza completării unui formular.
Călătorie cu trenul de la Gara de Nord la Podul Anghel Saligny
Sâmbătă, 15 august, va avea loc evenimentul „Pod peste timp: O călătorie fascinantă în istoria feroviară românească!”. Acesta este unul dedicat geniului ingineresc al lui Anghel Saligny și moștenirii feroviare a României.
Cei care doresc să participe la acesta trebuie să se înscrie completând un formular. Sunt doar 200 de locuri disponibile.
Imaginați-vă o zi în care trecutul întâlnește prezentul: pornim din eleganța Salonului Regal, traversăm Dunărea pe legendarul pod de la Cernavodă la bordul unui tren modern și explorăm secretele unei construcții care a schimbat istoria modernă a țării noastre, a transmis Ministerul Transporturilor și Infrastructurii România.
De asemenea, copiii sub 14 ani pot participa la eveniment, dar nu vor avea acces pe Podul Anghel Saligny. Tinerii între 14 și 18 ani pot vizita podul doar însoțiți de un adult.
Formularul poate fi completat AICI.
Programul complet al evenimentului
Iată care este programul evenimentului de sâmbătă:
08:00 – Primirea participanților la Salonul Regal din Gara de Nord. Înregistrarea participanților și vizitarea Salonului Regal, însoțită de o scurtă prezentare privind istoria, rolul și simbolistica acestui spațiu reprezentativ pentru transportul feroviar românesc.
08:30 – 08:45 – Deplasarea către peronul 13 și îmbarcarea în tren.
09:00 – Plecarea trenului pe ruta București Nord – Cernavodă (aproximativ 1 oră și 30 de minute). Pe durata călătoriei vor fi prezentate informații despre istoria căilor ferate din România, Podul Anghel Saligny și importanța strategică a magistralei București–Constanța.
10:30 – Sosirea în zona Podului Anghel Saligny. Deplasare pietonală către zona cantonului (aproximativ 300 m), unde va fi amenajat un punct de primire cu o expoziție tematică și o zonă în care participanții își vor putea achiziționa mâncare și băuturi răcoritoare.
Vizitarea Podului Anghel Saligny se va desfășura în grupuri de aproximativ 25 de persoane, fiecare grup fiind însoțit de un ghid sau voluntar care va prezenta istoria construcției, performanțele inginerești și impactul podului asupra dezvoltării României moderne.
Timp dedicat fotografiilor, socializării și vizitării expoziției.
14:15 – Plecarea trenului către București Nord.
15:45 – Sosirea în Gara de Nord. Participanții care doresc își pot continua experiența prin vizitarea Muzeului Istoriei Feroviare Român, situat pe peronul 14, unde vor beneficia de acces și de o prezentare ghidată.
„Din motive de siguranță, copiii cu vârsta de până la 14 ani pot participa la eveniment, însă nu vor avea acces pe Podul Anghel Saligny. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani vor putea vizita podul doar dacă sunt însoțiți de un adult. Numărul maxim de participanți este de 200 de persoane”, au transmis organizatorii.
De asemenea, participanții pot veni cu orice alt tren sau cu mașina la gara Cernavodă Pod și pot participa la turul ghidat între orele 11:00-13:00.