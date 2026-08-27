„Kinda chic”, trendul care transformă lucrurile banale în ceva de apreciat

Cea mai recentă modă de pe Instagram dezvăluie cât de repede poate fi absorbită exprimarea personală într-un feed omogenizat și exploatată de către branduri.
Pentru cei care caută tendința definitorie pe rețelele de socializare a verii 2026, este timpul să încheiem căutările.
O nouă sintagmă domină algoritmii și intră în lexicul englez.
Lucruri absolut obișnuite sunt declarate acum „chic” într-un trend care a cucerit rețelele sociale în această vară.
Expresia „kinda chic” – aproximativ „oarecum chic” – este folosită pentru a transforma mici obiceiuri sau plăceri cotidiene în declarații amuzante de stil.
Formatul este simplu: „Kinda chic to…” urmat de aproape orice lucru pe care autorul postării îl consideră simpatic, elegant sau pur și simplu demn de apreciat.
De la repetarea hainelor la călătoriile solo
Printre exemplele devenite populare se numără să porți aceeași ținută de mai multe ori, să fii îmbrăcat prea elegant, să citești, să gătești acasă sau să pleci singur într-o călătorie.
Potrivit The Guardian, interesul online pentru expresie a crescut spectaculos, iar trendul s-a răspândit pe Instagram și TikTok, fiind preluat ulterior inclusiv de celebrități și branduri.
O parte din succes vine tocmai din faptul că „kinda chic” nu are reguli clare. Aproape orice poate deveni chic dacă îl declari astfel.
Trendul are și o doză de ironie la adresa perfecțiunii promovate mult timp pe rețelele sociale. În loc să afișeze o viață spectaculoasă și atent construită, utilizatorii transformă lucrurile mici și uneori banale în ceva de care merită să se bucure.
Iar dacă până acum repetarea aceleiași ținute într-o fotografie putea părea o gafă pe social media, în vara lui 2026 răspunsul poate fi mult mai simplu: „kinda chic”.