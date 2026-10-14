Lumina Park București 2026 se deschide pe 16 octombrie, la Grădina Botanică

Marea deschidere a evenimentului Lumina Park București va avea loc pe 16 octombrie, la Grădina Botanică Dimitrie Brândză, începând cu ora 18:00. Tema acestei ediții este „Ocolul Pământului”.
Deschiderea va avea loc vineri, 16 octombrie, la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”. Cei care vor participa la Lumina Park vor putea vedea peste 200 de instalații luminoase interactive. Acestea urmează să fie amenajate de-a lungul unui traseu de 1,5 km.
„Pe un traseu de aproximativ 1,5 km, peste 200 de instalații luminoase inspirate din diferite colțuri ale lumii îi așteaptă pe cei care pornesc în „Ocolul Pământului”: de la Africa și zona arctică până la China și SUA. Muzica, decorurile spectaculoase și atracțiile interactive completează experiența și fac din fiecare zonă un nou loc de descoperit”, anunță organizatorii pe contul oficial de Facebook.
Evenimentul este gândit ca o experiență memorabilă pentru participanții de toate vârstele. Pentru copii este un bun prilej de a învăța despre culturile lumii. Pentru părinți și bunici este o ocazie ideală de a se relaxa și de a petrece timp de calitate în familie.
„Pentru copii, este ocazia să vadă lumea altfel, să se bucure de instalații, să descopere lucruri noi și să intre cu totul în poveste. Pentru părinți, este o ocazie să se bucure alături de ei și să-și lase, pentru câteva ore, grijile deoparte. Pentru că unele experiențe sunt cu atât mai frumoase cu cât le trăiești împreună”, spun organizatorii Lumina Park.
Biletele se pot cumpăra de aici.