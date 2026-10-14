Lumina Park București 2026 se deschide pe 16 octombrie, la Grădina Botanică

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 oct. 2026, 09:48

Marea deschidere a evenimentului Lumina Park București va avea loc pe 16 octombrie, la Grădina Botanică Dimitrie Brândză, începând cu ora 18:00. Tema acestei ediții este „Ocolul Pământului”.

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