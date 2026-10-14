Sportul extrem în care femeile îi înving pe bărbați
Susanne Callin este pilot de curse
„Parcă ai fi catapultată dintr-un tun.” Așa descrie suedeza Susanne Callin participarea la cursele de drag racing Top Fuel, considerate adesea drept cele mai rapide curse auto de pe planetă.
Această disciplină extremă presupune ca mașinile să accelereze la peste 480 km/h în aproximativ patru secunde, iar piloții sunt supuși unor forțe mai mari decât cele resimțite de astronauți în timpul lansării unei misiuni spațiale.
Totuși, în contextul în care sporturile cu motor s-au confruntat mult timp cu probleme legate de egalitatea de gen, Top Fuel se remarcă dintr-un alt motiv: femeile îi înving în mod regulat pe bărbați, la cel mai înalt nivel de performanță.
Femeile au câștigat șapte dintre ultimele nouă campionate europene Top Fuel, iar femeia-pilot Brittany Force, din America, a deținut până de curând recordul mondial de viteză în acest sport.
Femeile reprezintă aproximativ 10% dintre participanții la sporturile cu motor și doar 4% dintre piloții de elită, potrivit organizației More Than Equal. Totuși, ele au constituit 20% dintre piloții care au concurat în cadrul sezoanelor Top Fuel din SUA și Europa din acest an, scrie BBC.
„Faptul că femeile concurează și câștigă a devenit ceva firesc, nu ceva considerat a fi o excepție”, a spus Fran Longstaff, din cadrul organizației More Than Equal, care a descris cursele de drag (curse de accelerație) drept cel mai egalitar sport cu motor din lume în privința genului.
Numele Top Fuel provine de la puternicul combustibil pe bază de nitrometan utilizat de aceste mașini. Cursele se desfășoară pe o pistă dreaptă de 305 metri, iar doi piloți concurează unul lângă celălalt.
Intensitatea accelerației este greu de imaginat. Mașinile ajung să atingă o viteză de aproximativ 160 km/h în prima secundă, generând o forță gravitațională extrem de puternică. La linia de sosire, se deschid parașute, deoarece frânele nu pot încetini mașinile suficient de rapid pe cont propriu.
„Adrenalina pe care o simți creează o dependență puternică”, spune Callin, o dublă campioană europeană în vârstă de 43 de ani. „Totul se rezumă la reacții imediate. Dacă stai să te gândești, este deja prea târziu. Trebuie să fii în deplină armonie cu mașina.”
Experiența expune până și publicul din tribune la un impact fizic. Zgomotul este adesea comparat cu cel al unui avion de luptă care decolează, iar vibrațiile se resimt atât prin sol, cât și în corpurile spectatorilor.
Riscurile sunt reale, însă Callin insistă că sistemele moderne de siguranță funcționează.
„Există întotdeauna o doză de îngrijorare”, spune ea. „Dar măsurile de siguranță chiar funcționează.”
Piloții poartă costume rezistente la foc, iar cabinele piloților sunt concepute pentru protecție maximă. Reglementările de siguranță au evoluat semnificativ în urma accidentelor fatale din acest sport, printre schimbări numărându-se și reducerea lungimii curselor.
Callin a trecut ea însăși prin două accidente grave. Ea a suferit o comoție cerebrală și s-a ales cu o claviculă învinețită, dar nu a rămas cu leziuni permanente.
Iar piloții au nevoie de mult curaj. Așa cum spune în glumă rivala și prietena lui Callin, elvețianca Jndia Erbacher în vârstă de 32 de ani, trebuie să ai „nervi de oțel”.
Cele două fac parte dintr-un număr tot mai mare de femei care se afirmă în acest sport.
Callin și-a adjudecat al doilea titlu european consecutiv în acest an, marcând al patrulea trofeu consecutiv câștigat de o femeie în această competiție.
În Statele Unite, Brittany Force a devenit, la rândul ei, una dintre cele mai cunoscute sportive din această disciplină.
Cercetătorii care au analizat succesul curselor de drag în atragerea femeilor au găsit puține dovezi că diferențele fizice joacă un rol semnificativ. În schimb, aceștia subliniază rolul culturii din jurul acestui sport.
Longstaff afirmă că un factor esențial este existența unor figuri feminine de referință, vizibile în acest sport de zeci de ani.
Una dintre cele mai influente figuri a fost Shirley Muldowney, prima femeie care a obținut o licență Top Fuel. După ce a luptat pentru oportunitatea de a concura, ea a câștigat campionatul NHRA în 1977 și a devenit ulterior primul pilot de orice gen din istoria sportului care a cucerit trei titluri Top Fuel.
Influența acestei moșteniri se resimte și în prezent.
„Nu am simțit niciodată că am fost subestimată sau tratată în mod nedrept pentru că sunt femeie. Niciodată”, spune Callin.
Situația descrisă de Callin diferă considerabil de experiențele relatate de femei care încearcă să facă performanță în Formula 1 și în alte discipline automobilistice, unde au fost semnalate cazuri de sexism și de comportament ostil.
Un alt motiv pentru care cursele de drag par diferite este atmosfera lor orientată către familie. Mulți dintre piloții de top ai acestui sport provin din familii cu tradiție în curse, iar atmosfera din padoc este adesea caracterizată drept una bazată pe colaborare, în ciuda competiției acerbe de pe pistă.
Callin a crescut în jurul curselor drag și și-a urmat tatăl și unchiul în acest sport. Tatăl lui Erbacher, Urs, a fost de trei ori campion european. Force este fiica lui John Force, care a câștigat titlul de campion NHRA de 16 ori.
Spiritul de comunitate poate uneori să depășească rivalitatea. Sezonul trecut, după ce mașina lui Callin a fost avariată, Erbacher i-a oferit piese de schimb.
„Ne urâm la linia de start, dar ne iubim la linia de sosire”, spune Erbacher.
Sportul a oferit și oportunități pentru femeile ale căror cariere au inclus pauze pentru viața de familie. Callin s-a retras timp de mai bine de un deceniu pentru a ajuta să-și crească fiica și fiicele vitrege, revenind apoi la vârsta de 35 de ani. Abia atunci cariera ei a cunoscut cu adevărat succesul.
În mod similar, finlandeza Anita Mäkelä și-a câștigat trei dintre cele patru titluri europene după o pauză de șase ani, perioadă în care și-a crescut copiii și s-a ocupat de ferma familiei.
Și aspectul financiar poate conta. Accesul în Formula 1 poate necesita investiții de ordinul milioanelor de lire sterline și ani de susținere din partea sponsorilor. Cursele de drag rămân costisitoare la nivel de elită, însă primele etape în acest sport sunt, de regulă, mai accesibile. La competițiile de bază de tip „track day”, participanții pot concura chiar cu propriile autoturisme.
Deși cele mai cunoscute campioane provin din Statele Unite, Europa și Australia, femeile din alte regiuni se afirmă și ele din ce în ce mai mult. Femeile-pilot din Brazilia, Africa de Sud, Orientul Mijlociu și India au contribuit la schimbarea percepțiilor privind cine poate concura în acest sport.
Uvashri Kannadasan Balajeyanthi, din India, spune că o încearcă sentimente contradictorii atunci când reușitele sale îi iau pe alții prin surprindere.
„De ce trebuie să fie șocați?”, spune ea. „Oricine poate conduce, nu?”
Înapoi în Europa, Callin își îndreaptă deja atenția către următorul obiectiv. După ce a câștigat două campionate consecutive, ea urmărește o performanță pe care nimeni nu a realizat-o până acum: să devină primul pilot, femeie sau bărbat, care câștigă titlul european Top Fuel trei ani la rând.
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