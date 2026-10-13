„Turism matrimonial” la Brașov. Tot mai multe cupluri aleg să-și unească destinele aici

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 oct. 2026, 12:03

Brașovul devine o destinație pentru cuplurile care aleg să își unească destinele în afara localității de domiciliu. În weekendul trecut, 20 de căsătorii au fost oficiate în municipiu, printre miri numărându-se și cupluri venite din Giurgiu, Târgoviște, București și Galați.

Distribuie articolul