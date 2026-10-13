„Turism matrimonial” la Brașov. Tot mai multe cupluri aleg să-și unească destinele aici

Brașovul devine o destinație pentru cuplurile care aleg să își unească destinele în afara localității de domiciliu. În weekendul trecut, 20 de căsătorii au fost oficiate în municipiu, printre miri numărându-se și cupluri venite din Giurgiu, Târgoviște, București și Galați.
Primarul Brașovului, George Scripcaru, a remarcat acest fenomen într-un mesaj public, pe care l-a descris, cu umor, drept un fel de „turism matrimonial”. Cuplurile vin în oraș pentru cununia civilă, sărbătoresc momentul alături de cei dragi și se întorc acasă cu un nou statut.
„Se pare că Brașovul are și turism matrimonial: vii pentru cununie, petreci alături de cei dragi și te întorci acasă cu un statut nou.
Weekendul acesta am oficiat 20 de căsătorii. Printre miri s-au numărat și cupluri venite din Giurgiu, Târgoviște, București și Galați.
Mă bucur că oamenii aleg orașul nostru pentru începutul vieții lor de familie. Casă de piatră tuturor!”, a transmis edilul.