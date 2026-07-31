PEOPLE· 1 min citire
Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl fostului fotbalist
Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl fostului fotbalist
Spiridon Mutu s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani
Citește și
- 14:14Carmen Șerban a intrat cu mașina într-un crater apărut pe Bd. Eroilor din București: „Nu mă întrebați cum am ieșit!”
- 14:05Selly a intrat în Cartea Recordurilor, la Nibiru
- 13:48Mihaela Rădulescu a încasat o nouă lovitură de la părinții lui Felix fix la un an de la moartea acestuia
- 13:40Cum a fost prima întâlnire a fetițelor Laurei Cosoi cu mezina și ce cadouri i-au adus la spital
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News