„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, este propunerea României la Premiile Oscar din 2027

Scris de Tabu

Publicat 3 sept. 2026, 11:32 Sursă Realitatea.net

Filmul „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei.

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