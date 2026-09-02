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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Cum influențează stilul de viață fertilitatea?
Publicat2 sept. 2026, 11:24
Actualizat2 sept. 2026, 11:25
Alimentația, educația și obiceiurile deprinse încă din copilărie pot avea un rol important în sănătatea reproductivă. Dr. Anca Panaitescu explică, la Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cât de mult ne poate influența stilul de viață fertilitatea și de ce schimbarea începe, de multe ori, din familie.
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