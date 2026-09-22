Menopauza nu înseamnă doar bufeuri: ce simptome merită discutate cu ginecologul

Scris de Tabu Publicat: 22 sept. 2026, 12:21

Bufeurile și transpirațiile nocturne sunt probabil cele mai cunoscute manifestări ale menopauzei. Dar schimbările care apar în această perioadă pot fi mult mai diverse: cicluri neregulate înainte de instalarea menopauzei, tulburări de somn, uscăciune vaginală, disconfort intim, durere la contact sexual sau modificări ale controlului urinar. Unele sunt frecvente și fac parte din tranziția hormonală. Altele merită evaluate pentru că nu trebuie puse automat pe seama vârstei. Mai ales după 40–45 de ani, simptomele menopauzei pot apărea în paralel cu probleme ginecologice care au alte cauze.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre menopauza