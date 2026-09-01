Festivalul Internaţional de Film „Pasaje”, în perioada 2-6 septembrie, la Bistrița

Publicat 1 sept. 2026, 14:07 Sursă realitatea.net

Festivalul Internaţional de Film „Pasaje”, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va avea loc la începutul lunii septembrie, la Bistrița, unde vor fi prezente și nume sonore precum Florin Piersic Jr., Marius Bodochi, Gianina Cărbunariu şi Ada Milea.

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