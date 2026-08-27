Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie. Unde vor locui

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în Marea Britanie împreună cu Archie și Lilibet, după anunțul că familia se mută din California.
Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor au revenit în Marea Britanie. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, familia a zburat în privat din California și a aterizat pe aeroportul din Birmingham, cu puțin înainte de prânz.
Mutarea are loc la doar câteva zile după ce s-a relatat că ducele și ducesa de Sussex intenționează să se stabilească din nou în Regatul Unit. Harry și Meghan nu se vor întoarce însă la îndatoririle oficiale ale familiei regale, urmând să locuiască în Marea Britanie în calitate de membri ai familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale.
„Nu este un subiect despre care vom face comentarii”, a transmis reprezentantul celor doi. Potrivit unei surse citate de BBC, nu a existat o prezență vizibilă a poliției în momentul în care Harry și familia sa au părăsit aeroportul.
Vor locui într-o proprietate privată din Cotswolds
Săptămâna trecută au apărut informații potrivit cărora prințul Harry și Meghan Markle urmau să se mute în Marea Britanie în luna august. Se crede că familia își va stabili reședința într-o proprietate privată situată în afara Londrei, în zona Cotswolds.
Mutarea vine după mai bine de șase ani petrecuți în Statele Unite. Ducele și ducesa de Sussex au părăsit Marea Britanie și s-au retras din îndatoririle lor regale la începutul anului 2020, stabilindu-se ulterior în California, în luna martie a aceluiași an.