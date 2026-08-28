iMapp Bucharest revine în Piața Constituției cu două zile de video mapping, muzică și artă

iMapp Bucharest revine în Piața Constituției, în perioada 19–20 septembrie, cu cea de-a 11-a ediție, desfășurată anul acesta sub tema “PAST. FORWARD.”. Evenimentul face parte din programul Zilelor Bucureștiului și aduce în Capitală șapte artiști și studiouri internaționale de video mapping.
Competiția Winners League va reuni câștigătorii unor festivaluri internaționale de profil din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia. Aceștia vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2026.
Pe lângă premiul acordat de juriul internațional, publicul își va putea desemna lucrarea preferată prin SMS cu tarif normal la numărul 1755, iar artistul sau echipa câștigătoare va primi Premiul Publicului.
Programul va include, pe lângă competiția de video mapping, muzică, entertainment și experiențe în aer liber. Numele artiștilor și invitaților din zona muzicii electronice și live urmează să fie anunțate.
Ediția din 2026 va marca și împlinirea a 50 de ani de la performanța Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Cu această ocazie, organizatorii au pregătit un moment special de video mapping dedicat gimnastei și impactului pe care performanța sa l-a avut asupra sportului mondial.
iMapp Bucharest a ajuns la cea de-a 11-a ediție și a devenit, în ultimul deceniu, unul dintre proiectele importante de artă digitală desfășurate în spațiul public din București. Evenimentul a adus în Capitală artiști și echipe din mai multe țări și a transformat, în fiecare an, Palatul Parlamentului într-un spațiu pentru creație digitală.
Ediția dedicată lui Constantin Brâncuși și George Enescu a fost premiată în 2026 cu Trofeul de Argint la categoria “Art Event” în cadrul Eventex Awards.
iMapp Bucharest 2026 se desfășoară în perioada 19–20 septembrie, în Piața Constituției, iar accesul publicului este gratuit.