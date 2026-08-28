iMapp Bucharest revine în Piața Constituției cu două zile de video mapping, muzică și artă

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 aug. 2026, 07:54

iMapp Bucharest revine în Piața Constituției, în perioada 19–20 septembrie, cu cea de-a 11-a ediție, desfășurată anul acesta sub tema “PAST. FORWARD.”. Evenimentul face parte din programul Zilelor Bucureștiului și aduce în Capitală șapte artiști și studiouri internaționale de video mapping.

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