Străzi Deschise se încheie cu a 10-a ediție a Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 08:40

Proiectul „Străzi Deschise” ajunge la final. Acest weekend va fi ultimul în care locuitorii Capitalei mai pot ieși la plimbare pe Calea Victoriei, care este pietonală în timpul evenimentului.

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