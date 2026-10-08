Străzi Deschise se încheie cu a 10-a ediție a Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii

Proiectul „Străzi Deschise” ajunge la final. Acest weekend va fi ultimul în care locuitorii Capitalei mai pot ieși la plimbare pe Calea Victoriei, care este pietonală în timpul evenimentului.
„Străzi Deschise” se va încheia cu cea de-a zecea ediție a Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii.
Programul pentru cele două zile a fost anunțat într-o postare pe Facebook.
Tururi ghidate în ultimul weekend cu „Străzi Deschise”
Sâmbătă, 10 octombrie, între 11:00 și 13:00, va avea loc urul ghidat „De la Bucureștiul regal, la Bucureștiul comunist”, susținut de Florin Cristescu, ghid de turism.
Traseul începe de la Muzeul Național de Istorie a României și ajunge la Palatul Știrbei, iar participanții vor avea ocazia de a învăța despre istoria orașului, inclusiv despre transformările de pe Calea Victoriei.
Înscrierile se fac la următorul link: https://tinyurl.com/tur10oct. Punctul de întâlnire este Muzeul Național de Istorie a României – fostul Palat al Poștelor, Calea Victoriei. La acest tur pot participa maximum 50 de persoane.
Duminică, 11 octombrie, va avea loc turul „Orașul construit și orașul pierdut”, susținut de Alexandru Binescu, ghid de turism, între 16:00 și 18:00.
Participanții vor parcurge traseul Piața Națiunilor Unite → Piața Revoluției, iar punctul de întâlnire este Splaiul Independenței, intersecția cu Calea Victoriei. Înscrierile se pot face aici: https://tinyurl.com/tur11oct. Și la acest tur, pot participa cel mult 50 de persoane.
Participarea la ambele tururi ghidate este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. De asemenea, participanții sunt rugați să ajungă la punctul de întâlnire cu cel puțin 10 minute înainte de începerea turului.
Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii, are loc în acest weekend
O nouă ediție Spotlight, evenimentul dedicat instalațiilor de lumină și proiecțiilor, urmează să aibă loc în București, în weekendul 9–11 octombrie 2026. Ediția din acest an va avea loc pe Calea Victoriei, iar tema este „Playground”.
Instalațiile imersive, arta new media și spectacolele de video mapping ce vor putea fi admirate de bucureșteni în centrul orașului sunt realizate de artiști din România, Elveția, Franța, Australia, Italia, Austria și Marea Britanie.
Tema de anul acesta propune propune un teren de experiment și explorare vizuală, în care clădirile și spațiile cunoscute capătă noi forme și perspective prin lumină.
Ediția de anul acesta aduce în fața locuitorilor Capitalei 19 instalații, 6 clădiri transformate prin video mapping, peste 3 km de cabluri și fibră optică, 20 de videoproiectoare laser și peste 200 de surse de lumină.
Programul Spotlight începe de vineri, când instalațiile și proiecțiile vor putea fi văzute între orele 21:00 – 23:00. În zilele de sâmbătă și de duminică, aceasta pot fi văzute între orele 19:00 – 23:00.